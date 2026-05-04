9% लुढ़का इस TV नेटवर्क का शेयर, विजय की जीत की वजह से निवेशकों ने बनाई दूरी, बेचने की होड़
Sun TV Network Ltd share falls: आज सोमवार को सनटीवी नेटवर्क के शेयरों में 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। रुझानों में डीएमके की सरकार की विदाई से निवेशक इस स्टॉक से दूरी बनाते दिख रहे हैं।
Sun TV Network Ltd share falls: सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तमिलनाडु के चुनावी रुझानों (tamilnadu election Results) का असर कंपनी के शेयरों पर साफ असर देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में डीएमके राज्य तीसरे नंबर पर फिसलती हुई नजर आ रही है। वहीं, एक्टर विजय की पार्टी टीवीके पहले नंबर पर काबिज है।
अगस्त 2024 के बाद किसी दिन में सबसे बड़ी गिरावट (Sun TV Network Ltd Share price)
बीएसई में सन टीवी नेटवर्क के शेयर 612.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगस्त 2024 के बाद सन टीवी के शेयरों में किसी एक दिन यह सबसे बड़ी गिरावट है। बता दें, सन टीवी नेटवर्क का मालिकाना हक कमलनिधि मारन के पास है। मारन फैमिली का डीएमके एम करुणानिधी से परिवारिक सम्बंध है।
डीएमके के सत्ता में रहने के समय पर सन टीवी का कैसा रहा प्रदर्शन? (Sun TV Network Ltd stock performance)
पिछले 5 सालों से डीएमके तमिलनाडु की सत्ता में थी। इस दौरान सनटीवी के शेयरों में ठीक-ठाक तेजी देखने को मिली है। 2021 में कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी। 2022 में यह स्टॉक 3 प्रतिशत लुढ़क गया। 2024 और 2025 में कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 2023 में सन टीवी नेटवर्क के शेयरों का भाव 46 प्रतिशत बढ़ा है।
आज सन टीवी के शेयरों की बड़ी संख्या में खरीद बिक्री हुई है। कुल 5.5 लाख शेयरों को खरीदा और बेचा गया है। 20-डे में औसतन 87000 शेयरों की खरीद और बिक्री होती है।
शेयरों का लॉन्ग टर्म में कैसा प्रदर्शन? (Sun TV Network Ltd Stock)
बीते 5 साल में सनटीवी नेटवर्क के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 10 साल में यह स्टॉक 57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स 209 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।
इस साल दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है कंपनी
2026 में सनटीवी नेटवर्क के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। कंपनी के शेयर फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड मिला था। 2026 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।