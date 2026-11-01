36% घटा इस फार्मा कंपनी का मुनाफा, फिर भी शेयर में तेजी! ब्रोकरेज ने दिया ये नया टारगेट

मुख्य बातें

फार्मा सेक्टर की कंपनी सन फार्मा (Sun Pharma) के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, जबकि कंपनी ने सितंबर तिमाही में मुनाफे में बड़ी गिरावट दर्ज की है। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 36.36% घटकर ₹1,988.53 करोड़ रह गया। इसके बावजूद शेयर BSE पर 0.87% की बढ़त के साथ ₹1,778.25 पर बंद हुआ। मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका में कानूनी मामले के निपटारे और Organon के प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़े असाधारण खर्च रहे। दूसरी ओर कंपनी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई।

भारत के घरेलू बाजार और इनोवेटिव मेडिसिन की डिमांड ने कंपनी के रेवेन्यू को सहारा दिया। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि सन फार्मा (Sun Pharma) का शेयर अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना बेहतर होगा? ब्रोकरेज फर्म च्वॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर पर अपनी राय दी है और ₹2,300 का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है।

मुनाफा घटा, लेकिन रेवेन्यू में 12% की बढ़ोतरी

सन फार्मा (Sun Pharma) ने सितंबर तिमाही में ₹1,988.53 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹3,124.95 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 36.36% की गिरावट आई। हालांकि, कंपनी के रेवेन्यू की तस्वीर बेहतर रही। सितंबर तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 11.9% बढ़कर ₹16,198.71 करोड़ पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹14,478.31 करोड़ था, यानी कंपनी की बिक्री बढ़ी है, लेकिन कानूनी मामले और अधिग्रहण से जुड़े खर्चों ने उसके मुनाफे पर दबाव बनाया।

भारत का कारोबार बना कंपनी की सबसे बड़ी ताकत

सन फार्मा (Sun Pharma) के लिए भारतीय बाजार सितंबर तिमाही में सबसे अहम ग्रोथ ड्राइवर रहा। घरेलू बाजार में कंपनी की फॉर्मूलेशन बिक्री सालाना आधार पर 17.3% बढ़कर ₹5,552.3 करोड़ हो गई। कंपनी के कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भारत की हिस्सेदारी करीब 34.5% रही। यह दिखाता है कि घरेलू बाजार कंपनी के कारोबार को लगातार मजबूती दे रहा है। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर तिमाही में भारत में 15 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। ब्रोकरेज के मुताबिक, नए प्रोडक्ट, बेहतर वॉल्यूम और मजबूत बाजार स्थिति के चलते सन फार्मा (Sun Pharma) के भारतीय कारोबार की ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है।

इनोवेटिव मेडिसिन की बिक्री से भी मिला सहारा

कंपनी के ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन बिजनेस ने भी रेवेन्यू बढ़ाने में योगदान दिया। इस सेगमेंट की बिक्री 6.9% बढ़कर करीब 356 मिलियन डॉलर रही। कंपनी की कुल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 21.1% रही। कंपनी के मुताबिक, अमेरिका और दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग ने इस कारोबार को सपोर्ट किया। Ilumya, Ciqua और Odumzo जैसे प्रोडक्ट्स ने भी प्रदर्शन में योगदान दिया।

सन फार्मा (Sun Pharma) के मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गणोरकर ने कहा कि तिमाही के दौरान भारत, उभरते बाजारों और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन से कंपनी की ग्रोथ को मदद मिली। उन्होंने कहा कि कंपनी के इनोवेटिव मेडिसिन पोर्टफोलियो में भी कुछ अहम प्रगति हुई है। Ilumya को अमेरिका में एक्टिव सोरायटिक आर्थराइटिस से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए मंजूरी मिली है। इसके अलावा कंपनी ने अमेरिका और चीन को छोड़कर अन्य बाजारों में इस्तेमाल के लिए lerodalcibep नाम की PCSK9 inhibitor दवा का लाइसेंस लिया है। यह दवा कंपनी के कार्डियोवस्कुलर पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी।

आखिर मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?

सन फार्मा (Sun Pharma) के मुनाफे पर सबसे ज्यादा असर असाधारण खर्चों का पड़ा। कंपनी ने सितंबर तिमाही में करीब ₹1,269 करोड़ के एक्सेप्शनल चार्जेस दर्ज किए। इनमें प्रमुख रूप से दो खर्च शामिल हैं।

अमेरिकी कानूनी मामले का निपटारा: अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की कीमतों से जुड़े एंटीट्रस्ट मुकदमे के निपटारे के लिए कंपनी ने करीब ₹923 करोड़ खर्च किए।

अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की कीमतों से जुड़े एंटीट्रस्ट मुकदमे के निपटारे के लिए कंपनी ने करीब ₹923 करोड़ खर्च किए। Organon अधिग्रहण का खर्च: Organon के प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़े खर्चों पर करीब 346 करोड़ खर्च हुए।

कंपनी ने संकेत दिया है कि Organon डील पूरा होने तक कुछ और ट्रांजैक्शन संबंधी खर्च आ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह अधिग्रहण 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए जरूरी प्रक्रियाओं और शर्तों का पूरा होना बाकी है।इसके अलावा, कंपनी का कुल खर्च भी बढ़ा। सितंबर तिमाही में कुल खर्च ₹12,287.83 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹10,780.62 करोड़ था।

EBITDA और मार्जिन का क्या रहा हाल?

सितंबर तिमाही में Sun Pharma का EBITDA सालाना आधार पर 4.8% बढ़कर ₹4,743.9 करोड़ रहा। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 7.4% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, कंपनी के EBITDA मार्जिन में गिरावट आई। यह सालाना आधार पर 198 बेसिस पॉइंट घटकर 29.3% रह गया। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Choice Institutional Equities) के मुताबिक, अगर असाधारण खर्चों को हटा दिया जाए, तो कंपनी का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ₹2,792.4 करोड़ रहा, यानी रिपोर्टेड मुनाफे में आई बड़ी गिरावट को समझने के लिए इन एकमुश्त खर्चों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

सन फार्मा शेयर के लिए ब्रोकरेज ने दिया ₹2,300 का टारगेट

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Choice Institutional Equities) ने सन फार्मा (Sun Pharma) के शेयर पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने ₹2,300 का टारगेट प्राइस भी नहीं बदला है। 31 अक्टूबर को शेयर के ₹1,778 के आसपास बंद भाव के आधार पर यह टारगेट करीब 29.9% की संभावित तेजी का संकेत देता है। ब्रोकरेज का मानना है कि सन फार्मा (Sun Pharma) की मजबूत घरेलू बाजार में मौजूदगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च और स्पेशियलिटी व इनोवेटिव दवाओं का कारोबार कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है।

हालांकि, चॉइस (Choice) ने अमेरिका में कारोबार को लेकर कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। Lenalidomide की बिक्री में गिरावट और Ilumya की धीमी ग्रोथ के कारण निकट अवधि में अमेरिकी कारोबार पर दबाव रह सकता है। इसके बावजूद ब्रोकरेज को उम्मीद है कि भारत और उभरते बाजारों में बेहतर प्रदर्शन इस कमजोरी की भरपाई कर सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक, अगले दो से तीन तिमाहियों में Ilumya के प्रदर्शन में सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है।

FY27 और FY28 के अनुमान में कटौती

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Choice Institutional Equities) ने अमेरिकी कारोबार में संभावित कमजोरी को देखते हुए कंपनी की FY27 और FY28 की कमाई के अनुमान में क्रमशः 3.6% और 1.1% की कटौती की है। इसके बावजूद ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Organon के योगदान को शामिल किए बिना भी सन फार्मा (Sun Pharma) अगले 3 सालों में रेवेन्यू में 11.7% की CAGR से बढ़ोतरी दर्ज कर सकती है। ब्रोकरेज की नजर में कंपनी की घरेलू बाजार में मजबूत पकड़, उभरते बाजारों में कारोबार और इनोवेटिव दवाओं का बढ़ता योगदान लंबी अवधि में ग्रोथ के अहम आधार बने रहेंगे।

निवेशक क्या करें: खरीदें, बेचें या होल्ड करें? सन फार्मा (Sun Pharma) के सितंबर तिमाही के नतीजों में दो अलग-अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू करीब 12% बढ़ा है और भारत के कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी कानूनी मामले और Organon अधिग्रहण से जुड़े खर्चों के कारण रिपोर्टेड मुनाफे में तेज गिरावट आई है।

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Choice Institutional Equities) ने इन चुनौतियों के बावजूद शेयर पर Buy रेटिंग और ₹2,300 का टारगेट बरकरार रखा है। हालांकि, अमेरिकी कारोबार की स्थिति, Ilumya की बिक्री और Organon अधिग्रहण से जुड़े खर्चों पर निवेशकों को नजर रखनी होगी।

निवेशकों के लिए अहम बात यह है कि ब्रोकरेज का टारगेट संभावित रिटर्न का अनुमान है, इसकी गारंटी नहीं। शेयर में निवेश का फैसला कंपनी की आगे की ग्रोथ, वैल्यूएशन और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही करें।