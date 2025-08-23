सुमितोमो मित्सुई को Yes bank में 24.99% हिस्सेदारी हासिल करने का मिला अप्रूवल, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

यस बैंक (Yes Bank) में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) को आरबीआई (RBI) की तरफ से अप्रूवल मिल गया है।

यस बैंक (Yes Bank) में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) को आरबीआई (RBI) की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। यस बैंक ने शनिवार को दी जानकारी में कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को 24.99 प्रतिशत हिस्से के पेड-अप शेयर और वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बता दें, आरबीआई ने अपने अप्रूवल में यह बात साफ किया है कि यस बैंक में यह हिस्सेदारी हासिल करने के बाद भी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को प्रमोटर का दर्जा नहीं मिलेगा।

1 साल तक वैलिड रहेगा यह अप्रूवल यस बैंक ने कहा है कि यह अप्रूवल 22 अगस्त 2025 से एक साल तक वैलिड रहेगा। यह अधिग्रहण सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन का सेकेंड्री मार्केट से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना का हिस्सा है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 13.19 प्रतिशत और एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एच़डीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्सेदारी 6.81 प्रतिशत है।

एक साल में 21 प्रतिशत टूटा है शेयर शुक्रवार को यस बैंक लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.77 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह स्टॉक 19.28 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 24.84 रुपये और 52 वीक लो लेवल 16.02 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 60,480.45 रुपये है। बता दें, बीते 5 साल में यस बैंक के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी हासिल की है। हालांकि, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 111 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है।

यस बैंक के शेयरों का बंटवारा 2017 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।