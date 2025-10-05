Sukanya Samriddhi Yojana small savings scheme offers the highest interest PPF, NSC नहीं... इस छोटी बचत योजना में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, सरकार ने किया है ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
PPF, NSC नहीं... इस छोटी बचत योजना में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, सरकार ने किया है ऐलान

सरकार द्वारा जारी ताज़ा ब्याज दरों के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सभी छोटे बचत योजनाओं में सबसे अधिक 8.2% ब्याज दर प्रदान करती है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 04:49 PM
Sukanya Samriddhi Yojana: छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) निवेशकों के लिए भरोसेमंद और स्थिर रिटर्न प्रदान करती हैं, इसलिए यह विशेष रूप से जोखिम से बचने वाले निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं। यदि आप इन योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक योजना पर मिलने वाले ब्याज दरें क्या हैं और कौन सी योजना सबसे अधिक रिटर्न देती है।

कौन सी योजना देती है सबसे ज्यादा ब्याज?

सरकार द्वारा जारी ताज़ा ब्याज दरों के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सभी छोटे बचत योजनाओं में सबसे अधिक 8.2% ब्याज दर प्रदान करती है।

अन्य योजनाओं की ब्याज दरें

- पीपीएफ (Public Provident Fund / PPF): अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के लिए 7.1%।

- एनएससी (National Savings Certificate / NSC): अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के लिए 7.7%।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि इन योजनाओं की ब्याज दरें तीसरी तिमाही 2025-26 के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।

सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स लाभ

सुन्या समृद्धि योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती है। इसका मतलब: निवेश की गई राशि Income Tax Act की धारा 80C के तहत कटौती योग्य है। इस योजना में जमा राशि, अर्जित ब्याज और निकासी पर प्राप्त आय टैक्स मुक्त होती है।

कौन निवेश कर सकता है?

कोई भी माता-पिता या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम यह खाता खोल सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य विशेषताएं­-

- वार्षिक न्यूनतम जमा राशि: ₹250, अधिकतम: ₹1.5 लाख।

- खाता खोलने के स्थान: पोस्ट ऑफिस और अधिकृत सार्वजनिक एवं निजी बैंक (SBI, HDFC Bank, ICICI Bank आदि)।

- निकासी की अनुमति: उच्च शिक्षा के खर्च के लिए।

- अर्ली/प्रिमेच्योर क्लोजर: लड़की 18 वर्ष की उम्र के बाद विवाह कर ले तो।

- खाते का स्थानांतरण: पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच संभव।

- परिपक्वता अवधि: खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष।

