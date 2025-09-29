Sukanya samriddhi yojana PPF other Small Savings Schemes interest rate may cuts by Govt सुकन्या, PPF समेत अन्य योजनाओं की ब्याज दरों में होगी कटौती! कल है अहम दिन, Business Hindi News - Hindustan
सुकन्या, PPF समेत अन्य योजनाओं की ब्याज दरों में होगी कटौती! कल है अहम दिन

वित्त मंत्रालय 30 सितंबर 2025 को डाकघर की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगा। इसमें पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम जैसी लोकप्रिय योजनाएं शामिल हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 04:40 PM
Small Savings Schemes: डाकघर की छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। वित्त मंत्रालय 30 सितंबर 2025 को इन योजनाओं की ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा करेगा और नई दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए लागू होंगी। आरबीआई की ओर से इस साल कई बार रेपो रेट में कटौती और सरकारी बॉन्ड यील्ड (G-Sec Yield) में गिरावट के चलते दरों में कमी की संभावना जताई जा रही है।

ब्याज दरों की समीक्षा 30 सितंबर को

वित्त मंत्रालय 30 सितंबर 2025 को डाकघर की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगा। इसमें पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) और सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी लोकप्रिय योजनाएं शामिल हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।

G-Sec बॉन्ड यील्ड का संकेत

Investing.com के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2025 को 10-वर्षीय G-Sec बॉन्ड यील्ड 6.779% थी, जो 24 सितंबर 2025 तक घटकर 6.483% रह गई। पिछले तीन महीनों में इसमें थोड़ी रिकवरी दिखी है, लेकिन यह अब भी जनवरी के स्तर से नीचे है।

श्‍यामला गोपीनाथ समिति का फॉर्मूला

2010 में गठित श्‍यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें संबंधित परिपक्वता अवधि के सरकारी बॉन्ड यील्ड + 25 बेसिस प्वाइंट पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, PPF की ब्याज दर 10-वर्षीय G-Sec की औसत यील्ड (जून 24 से सितंबर 24, 2025 के बीच) 6.411% रही। इसमें 25 bps जोड़ने पर यह 6.66% होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में PPF 7.1% ब्याज दर दे रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं की दरें भी बॉन्ड यील्ड के हिसाब से कम होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले कई तिमाहियों से इन दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि फॉर्मूला ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है, पर अंतिम निर्णय सरकार लेती है। इसका कारण यह है कि पेंशनर्स, रिटायरीज, वरिष्ठ नागरिक और मध्यवर्गीय परिवार अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इन योजनाओं में लगाते हैं। ब्याज दरों में कटौती होने से उनकी आय प्रभावित हो सकती है।

पिछली बार कब बदली गई थीं ब्याज दरें?

आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में हुआ था। तब सरकार ने 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट की दर 7% से बढ़ाकर 7.1% की। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया था। बाकी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

