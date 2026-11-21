मुख्य बातें

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप बेटी की शादी और पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आपकी इस चिंता को दूर कर सकती है। इस योजना में माता-पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप हर महीने छोटी रकम भी जमा करते हैं तो लंबी अवधि में लाखों रुपये का फंड तैयार हो सकता है।

सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 तिमाही के लिए भी ब्याज दर 8.2% बरकरार रखी है। हालांकि, यह ब्याज दर पूरी 21 साल की अवधि के लिए तय नहीं है। सरकार हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है।

सुकन्या समृद्धि योजना की 5 बड़ी बातें ब्याज दर: अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही में 8.2% सालाना।

खाता खोलने की उम्र: बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।

निवेश की अवधि: खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं।

मैच्योरिटी: खाता खुलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है।

निवेश की सीमा: एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹250 और अधिक से अधिक ₹1.50 लाख जमा कर सकते हैं।

हर महीने ₹1,000 से ₹12,500 जमा करने पर कितना मिलेगा? सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी रकम जमा करते हैं और उस दौरान ब्याज दर कितनी रहती है। मान लीजिए कि आप हर महीने तय रकम जमा करते हैं और पूरे 21 साल की अवधि में अगर ब्याज दर 8.2% सालाना बनी रहती है। इस आधार पर मैच्योरिटी पर मिलने वाली अनुमानित रकम इस प्रकार होगी।

अगर आप हर महीने ₹1,000 जमा करते हैं तो अपकी कुल जमा रकम होगी ₹1.80 लाख और मैच्योरिटी मिल सकते हैं ₹5.55 लाख।

अगर आप हर महीने ₹2,000 जमा करते हैं तो अपकी कुल जमा रकम होगी ₹3.60 लाख और मैच्योरिटी मिल सकते हैं ₹11.09 लाख।

अगर आप हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं तो अपकी कुल जमा रकम होगी ₹9 लाख और मैच्योरिटी मिल सकते हैं ₹27.73 लाख

अगर आप हर महीने ₹10,000 जमा करते हैं तो अपकी कुल जमा रकम होगी ₹18 लाख और मैच्योरिटी मिल सकते हैं ₹55.46 लाख

अगर आप हर महीने ₹12,500 जमा करते हैं तो अपकी कुल जमा रकम होगी ₹22.50 लाख और मैच्योरिटी मिल सकते हैं ₹69.33 लाख उदाहरण के लिए मान लें आप बेटी के नाम हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं तो 15 साल में कुल ₹9 लाख का निवेश होगा। इसके बाद अगले 6 साल तक कोई नया पैसा जमा नहीं करना होगा। इस दौरान खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। 21 साल पूरे होने पर करीब ₹27.73 लाख मिल सकते हैं। इसमें लगभग ₹18.73 लाख ब्याज शामिल होगा।

बता दें ये अनुमान 8.2% सालाना ब्याज दर और हर महीने 5 तारीख से पहले जमा करने के आधार पर हैं। वास्तविक मैच्योरिटी रकम भविष्य में बदलने वाली ब्याज दरों के कारण अलग हो सकती है।

15 साल पैसा जमा करने के बाद भी मिलता है ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे खास बात इसकी निवेश और मैच्योरिटी अवधि में अंतर है। खाते में पैसा जमा करने की अवधि 15 साल है। वहीं, खाता खुलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है। खास बात यह है कि 15 साल बाद नया निवेश करना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगले 6 साल तक खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है। यानी 15 साल तक बचत करने के बाद अगले 6 साल तक बिना अतिरिक्त निवेश के भी आपका फंड बढ़ता रहता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में कौन खोल सकता है खाता और क्या हैं नियम? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं।

बेटी की उम्र खाता खोलते समय 10 साल से कम होनी चाहिए।

माता-पिता या कानूनी अभिभावक बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं।

खाता खोलने के लिए न्यूनतम ₹250 जमा करने होंगे।

हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹250 जमा करना जरूरी है।

एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.50 लाख जमा किए जा सकते हैं।

जमा रकम ₹50 के गुणक में होनी चाहिए।

हर महीने पैसा जमा करना अनिवार्य नहीं है। साल में एक बार या कई किस्तों में भी निवेश कर सकते हैं। एक बेटी के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। सामान्य तौर पर एक परिवार में दो बेटियों के लिए खाते खोले जा सकते हैं। जुड़वां या तीन बेटियों के मामले में निर्धारित शर्तों के तहत अतिरिक्त छूट मिलती है।

बेटी की पढ़ाई के लिए कब निकाल सकते हैं पैसा? यह योजना लंबी अवधि की बचत के लिए है, लेकिन बेटी की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। इसके लिए जरूरी नियम समझ लें।

बेटी के 18 साल का होने या 10वीं कक्षा पास करने में से जो पहले हो, उसके बाद निकासी की सुविधा मिल सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूद रकम का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। पैसा एकमुश्त या किस्तों में निकाला जा सकता है। बता दें एक साल में एक बार और अधिकतम 5 साल तक किस्तों में निकासी की अनुमति है। इसके लिए कॉलेज या शिक्षण संस्थान में दाखिले और फीस से जुड़े दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। निकासी वास्तविक शिक्षा खर्च की जरूरत के अनुसार ही सीमित रहेगी।

किन परिस्थितियों में समय से पहले बंद हो सकता है खाता? कुछ विशेष परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योरिटी से पहले भी बंद कराया जा सकता है।

जैसे बेटी की शादी 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद होने पर निर्धारित शर्तों के तहत खाता बंद कराया जा सकता है। बेटी की मृत्यु होने की स्थिति में खाता बंद करने का प्रावधान है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में भी नियमों के अनुसार समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति मिल सकती है।

निवेश पर टैक्स छूट का भी फायदा सुकन्या समृद्धि योजना को EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पर टैक्स के मामले में विशेष छूट मिलती है।एक वित्तीय वर्ष में ₹1.50 लाख तक के निवेश पर आयकर की धारा 80C के तहत छूट मिल सकती है। यह लाभ पुरानी टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध है।

वहीं, खाते में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री है।इतना ही नहीं 21 साल बाद मिलने वाली मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स-फ्री होती है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को धारा 80C के तहत निवेश पर यह छूट नहीं मिलती। हालांकि, योजना के ब्याज और मैच्योरिटी की टैक्स छूट के नियम अलग हैं।

कहां खुलवा सकते हैं खाता और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की होती है जरूरत सुकन्या समृद्धि योजना का खाता नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: