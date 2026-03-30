बाजार में गिरावट के विपरीत शुगर कंपनियों के शेयरों 12% तक की तेजी, क्रूड ऑयल की कीमतों से तेजी का असर, समझें कनेक्शन
Sugar Stocks: धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड और प्राज इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।
Sugar Stocks: शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच शुगर कंपनियों के शेयरों में आज तेज उछाल दर्ज की गई है। धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड और प्राज इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। बता दें, शुगर कंपनियों के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना है।
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी
युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का रेट 3 प्रतिशत की तेजी के बाद 116.50 डॉलर तक पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड का हाल के समय में सबसे अधिक कीमत 119 डॉलर रही है। यूएस क्रूड (डब्ल्यूटीआई) 96 डॉलर को पार कर गया है।
क्रूड ऑयल के महंगा होने से शुगर कंपनियों को क्या फायदा?
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इथेनॉल को और बढ़ावा देगी। जोकि सीधा शुगर कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगा। कई शुगर कंपनियों ने बड़ी मात्रा में इथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आज के समय में शुगर कंपनियां सिर्फ चीनी के उत्पाद पर निर्भर नहीं रह गई हैं। अब वो इथेनॉल का भी प्रोडक्शन कर रही हैं जोकि पेट्रोल में प्रयोग किया जाएगा।
कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी से कंपनियों को इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश मिल सकता है। यही वजह है कि इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।
ब्राजील की इस खबर भी बना तेजी की वजह
दुनिया का सबसे अधिक शुगर प्रोडक्शन ब्राजिल में होता है। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान प्रोडक्शन घटकर 40.30 मिलियन रहने की उम्मीद है। एक पहले प्रोडक्शन 43.50 मिलियन टन था। ऐसे वैश्विक स्तर पर शुगर की सप्लाई में गिरावट कीमतों को बढ़ाएंगे। जिससे भी इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलेगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।