शुगर कंपनियों ने होली पर घोली मिठास, 16% तक चढ़ा स्टॉक्स, आपका है किसी पर दांव

Mar 04, 2026 05:17 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
शुगर कंपनियों ने होली पर घोली मिठास, 16% तक चढ़ा स्टॉक्स, आपका है किसी पर दांव

आज शेयर बाजार में एक तरफ जहां भारी गिरावट देखने को मिली है। तो शुगर स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसकी वजह से कई कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल दर्ज की गई है।

16% तक चढ़ा शेयर

आज Ugar Sugar Works के शेयरों का भाव बीएसई में 16 प्रतिशत की उछाल के बाद 41.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। शक्ति शुगर की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी के बाद शक्ति शुगर का शेयर 17.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा। वहीं, राजश्री शुगर एंड केमिकल्स का शेयर 29.80 रुपये और के एम शुगर मिल्स का शेयर 12 प्रतिशत की तेजी के बाद 27.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा है।

इन शुगर कंपनियों के शेयरों में भी उछाल

बजाज हिंदुस्तान शुगर और श्री रेणुका शुगर के शेयरों में 10-10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव क्रमशः 17.47 रुपये और 25.94 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा है। बलरामपुर चीनी का शेयर 9 प्रतिशत की तेजी के बाद 500.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का शेयर 5 प्रतिशत की तेजी के बाद 416.75 रुपये के लेवल तक पहुंचने में सफल रहा है।

शुगर कंपनियों के शेयरों में तेजी के पीछे की क्या वजह?

इस उछाल के पीछे की वजह इथेनॉल है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल और कम से कम 95 मिनिमन ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। इस फैसले की वजह से E20 फ्यूल देशभर में गाड़ी चलाने वालों के लिए स्टैंडर्ड ग्रेड बन गया है।

मौजूदा समय में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की प्रमुख वजहों में से एक तेल की कीमतें भी हैं। ईरान-अमेरिका तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। भारत अपने जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। जिसकी वजह से शेयर बाजार पर इस समय दबाव देखा जा सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

