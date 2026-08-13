Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चीनी के भाव में तूफानी तेजी आते ही रॉकेट बने ये शुगर स्टॉक्स, शेयरों में 7% तक उछाल

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • शुगर स्टॉक्स में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली
  • बलरामपुर चीनी मिल्स, धामपुर शुगर, डालमिया भारत शुगर, उत्तम शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और अन्य कंपनियों के शेयरों में 7% तक उछाल आया
  • घरेलू चीनी कीमतें करीब ₹4,400–₹4,800 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं, जो लगभग सात साल का उच्च स्तर है
sugar stocks
चीनी के भाव में तूफानी तेजी आते ही रॉकेट बने ये शुगर स्टॉक्स।

चीनी कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बलरामपुर चीनी मिल्स, धामपुर शुगर, डालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका शुगर्स, उत्तम शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ईआईडी पैरी समेत कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। कुछ शेयरों में करीब 7% तक का उछाल देखने को मिला। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों का लगातार बढ़ना है। भारत में चीनी की कीमतें पिछले एक महीने में करीब 8-10% बढ़कर ₹4,400-₹4,800 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गई हैं। यह करीब 7 साल का उच्च स्तर है। चीनी की कीमतों में तेजी के कारण बाजार को उम्मीद है कि चीनी कंपनियों की कमाई और मार्जिन को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:1 ही दिन में 10% उछला ये शेयर, ब्रोकरेज ने दिया Buy सिग्नल; स्टॉक पर टूटे निवेशक
ये भी पढ़ें:Lenskart स्टॉक 5% चढ़ा, अब ₹680 तक जाएगा शेयर? जेफरीज ने दिया ‘Buy’ कॉल

गुरुवार के कारोबार में बलरामपुर चीनी मिल्स का शेयर करीब 3% चढ़कर ₹624 तक पहुंच गया। वहीं धामपुर शुगर मिल में करीब 4% की तेजी आई और शेयर ₹167 के आसपास पहुंच गया। डालमिया भारत शुगर (Dalmia Bharat Sugar) का शेयर करीब 7% उछलकर ₹439 तक पहुंच गया। Uttam Sugar में भी लगभग 6% की तेजी देखी गई और शेयर ₹268 के आसपास कारोबार करता नजर आया। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग (Triveni Engineering) और EID Parry के शेयर भी बढ़त में रहे। हालांकि, सिर्फ चीनी की कीमत बढ़ने से किसी कंपनी के शेयर में तेजी लंबे समय तक बनी रहे, यह जरूरी नहीं है। उत्पादन, गन्ने की उपलब्धता, सरकार की नीतियां, एथेनॉल की मांग और निर्यात प्रतिबंध जैसे कई दूसरे कारक भी इन कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

चीनी की कीमतों में क्यों आ रही तेजी?

चीनी की कीमतों में मौजूदा तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील में खराब मौसम के कारण गन्ने की कटाई में देरी की आशंका जताई जा रही है। इससे बाजार में आने वाली चीनी की मात्रा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इसके अलावा ब्राजील ने अपनी हर दो सप्ताह में जारी होने वाली हार्वेस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट को भी रोक दिया है। इससे निवेशकों और कारोबारियों के लिए वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है।

एथेनॉल की बढ़ती मांग भी चीनी की सप्लाई पर दबाव डाल रही है। ब्राजील में गन्ने के रस का एक बड़ा हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है। जून में करीब 58% गन्ने का रस एथेनॉल उत्पादन की ओर डायवर्ट किया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में एथेनॉल का उत्पादन चीनी की तुलना में ज्यादा फायदे का सौदा माना जा रहा है। जुलाई में ब्राजील ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का अनिवार्य लक्ष्य भी बढ़ाकर 32% कर दिया, जो जून में 30% था। इससे चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध गन्ने की मात्रा पर असर पड़ सकता है।

सप्लाई की समस्या सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं है। यूरोप और ब्रिटेन के कई हिस्सों में तेज गर्मी और El Nino जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों ने भी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ाई है। यूरोपीय क्षेत्र के चीनी उत्पादन का अनुमान घटाकर करीब 14.98 मिलियन टन किया गया है। दूसरी ओर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक थाईलैंड ने अपने उत्पादन अनुमान में करीब 15.6% की कटौती करके 9.5 मिलियन टन कर दिया है।

भारत में भी चीनी उत्पादन पर नजर

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और वैश्विक बाजार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यहां भी गन्ने की उपलब्धता और उत्पादन को लेकर चिंता बनी हुई है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और एथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण आने वाले सीजन में चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि भारत में भी चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

कुछ वैश्विक संस्थानों ने चीनी बाजार में संभावित डिफिसिट का अनुमान लगाया है। Green Pool ने वैश्विक चीनी बाजार में करीब 3.3 मिलियन टन की कमी का अनुमान लगाया है। StoneX ने यह कमी करीब 1.7 मिलियन टन बताई है, जबकि इंटरनेशनल सुगर ऑर्गनाइजेशन (International Sugar Organisation) ने लगभग 0.26 मिलियन टन के घाटे का अनुमान जताया है। अलग-अलग अनुमानों में अंतर जरूर है, लेकिन इन सभी का संकेत एक ही दिशा में है—आने वाले समय में चीनी की सप्लाई पहले के मुकाबले टाइट रह सकती है।

भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा असर

भारत दुनिया के बड़े चीनी निर्यातकों में शामिल है, लेकिन घरेलू जरूरतों और एथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता मिलने के कारण आने वाले वर्षों में भारत से चीनी निर्यात सीमित रह सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में गन्ने की उपलब्धता कम रहने और एथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण कम से कम कुछ सीजन तक निर्यात के लिए ज्यादा अतिरिक्त चीनी उपलब्ध नहीं हो सकती।

पिछले कुछ सालों में भारत ने वैश्विक चीनी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2022-23 तक के 5 सीजन में भारत ने औसतन करीब 6.8 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का सालाना निर्यात किया था, जो दुनिया के कुल निर्यात का लगभग 10% था। लेकिन घरेलू सप्लाई को देखते हुए निर्यात पर कंट्रोल बनाए रखना वैश्विक बाजार में सप्लाई को और प्रभावित कर सकता है।

ये भी पढ़ें:1 ही दिन में 10% उछला ये शेयर, ब्रोकरेज ने दिया Buy सिग्नल; स्टॉक पर टूटे निवेशक
ये भी पढ़ें:76 पैस वाले शेयर में लगा 5% का अपर सर्किट, कर्ज फ्री होने वाली है कंपनी

चीनी की बढ़ती कीमतें फिलहाल बलरामपुर चीनी (Balrampur Chini), डालमिया भारत शुगर (Dalmia Bharat Sugar), धामपुर शुगर (Dhampur Sugar) और दूसरी चीनी कंपनियों के शेयरों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं। अगर घरेलू और वैश्विक कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तथा उत्पादन लागत कंट्रोल में रहती है, तो कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन को फायदा मिल सकता है। लेकिन निवेशकों को यह भी याद रखना चाहिए कि चीनी उद्योग काफी हद तक मौसम, सरकारी नीतियों, एथेनॉल ब्लेंडिंग, निर्यात नियम और गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए मौजूदा तेजी को देखते हुए किसी भी शेयर में निवेश का फैसला सिर्फ एक दिन की तेजी या चीनी की कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि कंपनी के कर्ज, उत्पादन, मार्जिन, वैल्यूएशन और आगामी नतीजों को देखकर करना बेहतर होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।