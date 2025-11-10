सरकार के इस फैसले के बाद शुगर स्टॉक्स में बंपर उछाल, शेयर खरीदने को मची लूट

संक्षेप: Sugar Stocks: शेयर बाजार में उछाल के बीच चीनी बनाने वाली कंपनियों के शेयर 10% ऊपरी सर्किट पर पहुंच गए। धामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर, डालमिया भारत, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स और द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज जैसे अन्य स्टॉक्स में भी 3% से 6% तक की तेजी देखी गई।

शुगर शेयरों में सोमवार सुबह 10% तक तेजी देखी गई, क्योंकि सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए 15 लाख टन (1.5 मिलियन टन) चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है और शीरे (molasses) पर लगी निर्यात शुल्क खत्म कर दी है। शेयर बाजार में उछाल के बीच चीनी बनाने वाली कंपनियों के शेयर 10% ऊपरी सर्किट पर पहुंच गए। धामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स, और द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज जैसे अन्य शुगर स्टॉक्स में भी 3% से 6% तक की तेजी देखी गई।

खाद्य मंत्रालय का बयान केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि खाद्य मंत्रालय ने अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 शुगर सीजन के लिए 1.5 मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।इसके साथ ही मंत्रालय ने शीरे पर 50% की निर्यात शुल्क को भी खत्म कर दिया है ताकि भारत से चीनी उद्योग के अन्य उत्पादों का निर्यात बढ़ सके।

पिछले सीजन की स्थिति भारत ने 2024-25 सीजन (सितंबर 2025 में समाप्त) के दौरान 10 लाख टन आवंटन में से लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने हाल ही में कहा था कि सरकार अतिरिक्त स्टॉक के कारण चीनी निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन उम्मीद से कम हुआ।

एथेनॉल उत्पादन में कमी 2024-25 सीजन में केवल 3.4 मिलियन टन चीनी का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में हुआ, जबकि लक्ष्य 4.5 मिलियन टन का था। इस कारण इस सीजन की शुरुआत में चीनी का स्टॉक अधिक मात्रा में था।

किसमें कितनी तेजी एसबीईसी शुगर में 10% उछाल

श्री रेणुका शुगर्स में 6.64% वृद्धि

बलरामपुर चीनी मिल में 5.16% तेजी

बजाज हिन्दुस्तान में 4.63% बढ़त

Simbhaoli Sugars में 4.9% उछाल

Dalmia Bharat Sugar में 5% वृद्धि

Dwarikesh Sugar में 4.46% की बढ़त