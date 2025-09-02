sugar stocks are jumping due to a decision of modi government more than 12 percent jump मोदी सरकार के एक फैसले से उछल रहे हैं शुगर स्टॉक्स, 12% से अधिक की छलांग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़sugar stocks are jumping due to a decision of modi government more than 12 percent jump

मोदी सरकार के एक फैसले से उछल रहे हैं शुगर स्टॉक्स, 12% से अधिक की छलांग

Sugar Stocks Surge: मोदी सरकार के फैसले से निवेशक भी गदगद हैं। इस मौके को उन्होंने लपक लिया है और शुगर कंपनियों के शेयरों पर टूट पड़े हैं। इनमें 12 पर्सेंट से अधिक तक तेजी दिख रही है। बलरामपुर चीनी मिल, बन्नारी, डालमिया, दावानगरी, डीसीएम श्रीराम जैसे शुगर स्टॉक्स में भी तेजी दर्ज की जा रही है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:00 AM
share Share
Follow Us on
मोदी सरकार के एक फैसले से उछल रहे हैं शुगर स्टॉक्स, 12% से अधिक की छलांग

आज शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड में 10 पर्सेंट से अधिक उछाल के साथ 465 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बजाज हिंदुस्तान में 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। यह 21.82 रुपये पर पहुंच गया है। बलरामपुर चीनी मिल, बन्नारी, डालमिया, दावानगरी, डीसीएम श्रीराम जैसे शुगर स्टॉक्स में भी तेजी दर्ज की जा रही है।

शुगर स्टॉक्स में इस उछाल के पीछे भारत सरकार का वह नोटिफिकेशन है, जिसे सोमवार को उसने जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्ने के रस, शीरा और सभी प्रकार के मोलासेस से एथेनॉल के उत्पादन पर लगी सीमाएं हटा दी हैं। यह फैसला वर्ष 2025/2026 के लिए लागू होगा।

दरअसल दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश ने गन्ने की आपूर्ति में कमी आने के कारण चालू मार्केटिंग वर्ष में उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। गन्ना किसानों को भी इस फैसले से लाभ होगा।

शुगर स्टॉक्स को लपके निवेशक

सरकार के इस फैसले से निवेशक भी गदगद हैं। इस मौके को उन्होंने लपक लिया है और शुगर कंपनियों के शेयरों पर टूट पड़े हैं। इनमें 12 पर्सेंट से अधिक तक तेजी दिख रही है। बलरामपुर चीनी मिल 7.34 पर्सेंट की तेजी के साथ सुबह पौने दस बजे के करीब 581.40 रुपये पर पहुंच गया था। बन्नारी अम्मान शुगर्स में 3.57 पर्सेंट की तेजी थी और यह 3766 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

डालमिया भारत 6 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 396.70 रुपये पर था। दावानगर शुगर में भी 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी थी और यह 4.19 रुपये पर था।

धामपुर बायो आर्गेनिक्स में 7.65 प्रतिशत की उछाल थी और यह 91.02 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। धामपुर शुगर मिल्स में 12 पर्सेंट से अधिक की उछाल थी। यह 140.98 रुपये पर था।

द्वारकेश में करीब 10 पर्सेंट, केसीपी में पौने नौ पर्सेंट, केएम में 8.34%, मगध शुगर में 8.33%, मवाना में 6.21% की उछाल थी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Share Market Stock Market Update Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।