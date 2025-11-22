पहले दिन ही भर गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹100 पार प्रीमियम, दांव लगाने के अभी मौके

संक्षेप: Sudeep Pharma Ltd IPO: पहले दिन यह आईपीओ 1.43 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को पहले दिन 1.53 गुना, क्यूआईबी में 0.09 गुना और एनआईआई में 3.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

IPO News: सुदीप फार्मा आईपीओ (Sudeep Pharma Ltd IPO) को पहले दिन रिटेल निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले दिन यह आईपीओ पूरी तरह से भर गया है। पहले दिन यह आईपीओ 1.43 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को पहले दिन 1.53 गुना, क्यूआईबी में 0.09 गुना और एनआईआई में 3.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, कल यानी 21 नवंबर को आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था। यह आईपीओ 25 नवंबर तक खुला रहेगा।

जीएमपी 100 के पार ग्रे मार्केट में भी स्थिति आज भी अच्छी है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 115 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी करीब 20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान कंपनी के जीएमपी में गिरावट आई है। कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 130 रुपये रहा है।

क्या है आईपीओ का साइज सुदीप फार्मा आईपीओ का साइज 895 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 16 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 1.35 करोड़ शेयर जारी करेगी।

क्या है प्राइस बैंड सुदीप फार्मा आईपीओ का प्राइस बैंड 563 रुपये से 593 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का लॉट साइज 25 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14825 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 20 नवंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 268.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

सुदीप फार्मा ने आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ आईपीओ है। जिसकी वजह से कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।