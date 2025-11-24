पहले दिन ही भर गया IPO, दांव लगाने का आज मौका, GMP ₹120 के पार

Hindustan Hindi News
सुदीप फार्मा आईपीओ (Sudeep Pharma IPO) पहले दिन ही पूरा भर गया था। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का अभी दो मौके हैं। यह आईपीओ आज और कल अभी खुला रहेगा। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में सुदीप फार्मा आईपीओ की स्थिति और बेहतर हुआ है।

Mon, 24 Nov 2025 08:33 AM
सुदीप फार्मा आईपीओ (Sudeep Pharma IPO) पहले दिन ही पूरा भर गया था। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का अभी दो मौके हैं। यह आईपीओ आज और कल अभी खुला रहेगा। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में सुदीप फार्मा आईपीओ की स्थिति और बेहतर हुआ है। जीएमपी 120 रुपये के पार पहुंच गया है।

क्या है आज का जीएमपी

सुदीप फार्मा आईपीओ का जीएमपी आज 121 रुपये प्रति शेयर है। जोकि लिस्टिंग के वक्त 20.40 प्रतिशत का फायदा दिखा रहा है। इंवेस्टर्स को हर एक लॉट पर 3025 रुपये का फायदा दिखा रहा है। बीते दो दिनों में कंपनी के जीएमपी में तेजी देखने को मिली है।

क्या है प्राइस बैंड

सुदीप फार्मा आईपीओ का प्राइस बैंड 563 रुपये से 593 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 25 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14825 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ रहा है। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए सुदीप फार्मा आईपीओ 20 नवंबर को ही खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 268.50 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है आईपीओ का साइज?

सुदीप फार्मा आईपीओ का साइज 895 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 16 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, मौजूदा निवेशक 1.35 करोड़ शेयर आईपीओ में बेच रहे हैं।

पहले दिन ही पूरा भर गया था आईपीओ

सुदीप फार्मा आईपीओ पहले दिन ही भर गया था। आईपीओ को पहले दिन 1.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.53 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में 0.09 गुना और एनआईआई में 3.01 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

इस कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी। कंपनी मौजूदा समय में 100 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। सुदीप फार्मा के पोर्टफोलियो में 200 से अधिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

