खुलने से पहले ही ₹96 प्रीमियम पर पहुंचा GMP, 21 नवंबर को खुलेगा IPO, प्राइस बैंड तय

संक्षेप: अलॉटमेंट का निर्धारण 26 नवंबर, बुधवार को किया जाएगा, जबकि रिफंड और शेयरों की डीमैट ट्रांसफर प्रक्रिया 27 नवंबर, गुरुवार को पूरी होगी। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 नवंबर, शुक्रवार को बीएसई और एनएसई पर होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹96 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Wed, 19 Nov 2025 10:27 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Sudeep Pharma IPO: सुदीप फार्मा लिमिटेड ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) का प्राइस बैंड ₹563 से ₹593 प्रति इक्विटी शेयर तय कर दिया है। कंपनी का IPO 21 नवंबर, शुक्रवार को खुलेगा और 25 नवंबर, मंगलवार तक निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा। यह इश्यू 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों पर आधारित होगा। IPO से जुड़े अहम कार्यक्रमों की बात करें तो एंकर निवेशकों को शेयर आवंटन 20 नवंबर, गुरुवार को किया जाएगा। इसके बाद 21 नवंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू होगा। अलॉटमेंट का निर्धारण 26 नवंबर, बुधवार को किया जाएगा, जबकि रिफंड और शेयरों की डीमैट ट्रांसफर प्रक्रिया 27 नवंबर, गुरुवार को पूरी होगी। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 नवंबर, शुक्रवार को बीएसई और एनएसई पर होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹96 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

क्या है डिटेल

लॉट साइज के अनुसार, निवेशकों को कम से कम 25 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा और इसके बाद 25-25 के गुणकों में आवेदन किया जा सकेगा। IPO में 50% से अधिक शेयर QIB सेगमेंट के लिए आरक्षित नहीं हैं, जबकि NII निवेशकों के लिए कम से कम 15% और रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35% शेयर आरक्षित किए गए हैं। इस IPO के माध्यम से कंपनी कुल ₹95 करोड़ जुटाएगी। यह राशि पूरी तरह से फ्रेश इश्यू से आएगी, जबकि इसके साथ ही प्रमोटरों द्वारा 1.34 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी लाया जा रहा है। DRHP में पहले 1 करोड़ शेयरों के OFS का प्रस्ताव था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। कंपनी को IPO दस्तावेजों की मंजूरी अक्टूबर में SEBI से प्राप्त हुई थी।

कंपनी की योजना

कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त ₹78.8 करोड़ का उपयोग नंदेसरी स्थित अपनी सुविधा-I में नई मशीनरी खरीदने के लिए करेगी। इसके अतिरिक्त, बची हुई राशि को सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। भायानी परिवार, जो कंपनी के प्रमोटर हैं, की हिस्सेदारी 89.37% है, जबकि 10.63% पब्लिक शेयरधारकों के पास है। इसमें नुवामा क्रॉसओवर अवसर फंड की 8.24% हिस्सेदारी भी शामिल है। इस IPO में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुदीप फार्मा को नुवामा का समर्थन प्राप्त है, जो कंपनी के रणनीतिक विस्तार और IPO को मजबूती प्रदान करता है।

कंपनी का कारोबार

कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो गुजरात स्थित सुदीप फार्मा देश में फूड-ग्रेड आयरन फॉस्फेट के प्रमुख निर्माताओं में शामिल है। इसका उपयोग मुख्यतः इन्फेंट न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन तथा फूड एंड बेवरेज उद्योग में किया जाता है। कंपनी छह उत्पादन इकाइयों का संचालन करती है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 50,000 MT है। सुदीप फार्मा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटैशियम और सोडियम जैसे खनिज आधारित उत्पादों का निर्माण करती है और 200 से अधिक उत्पादों की रेंज पेश करती है। कंपनी के पास मजबूत इन-हाउस R&D सुविधाएं, प्रयोगशालाएं और पायलट-स्तर पर उत्पादन की क्षमताएँ मौजूद हैं। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने जून 2025 में समाप्त तिमाही में ₹124.9 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जिसमें ₹31.3 करोड़ का शुद्ध लाभ शामिल था। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का राजस्व 9.3% बढ़कर ₹502 करोड़ पहुंच गया, जबकि शुद्ध लाभ 4.1% की वृद्धि के साथ ₹138.7 करोड़ रहा।

