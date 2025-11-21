आज से खुल रहा है फार्मा कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹122 का फायदा

संक्षेप: Sudeep Pharma IPO: सुदीप फार्मा आईपीओ आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 21 नवंबर यानी आज से 25 नवंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 895 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 16 लाख शेयर जारी करेगी।

Sudeep Pharma IPO: सुदीप फार्मा आईपीओ आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 21 नवंबर यानी आज से 25 नवंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 895 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 16 लाख शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी के मौजूदा निवेशक आईपीओ में 1.35 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। बता दें, एंकर निवेशकों से कंपनी ने 268.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

क्या है प्राइस बैंड सुदीप फार्मा आईपीओ का प्राइस बैंड 563 रुपये से 593 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 25 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14825 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। वहीं, एनआईआई को 350 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।

ग्रे मार्केट में स्थिति बहुत मजबूत इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ अच्छी स्थिति में है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 122 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि दर्शाता है कि यह आईपीओ लिस्टिंग के वक्त 715 रुपये पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। ऐसी स्थिति रहने पर निवेशकों को पहले दिन ही 20.57% या एक लॉट पर 3050 रुपये का फायदा हो सकता है। कल से आज तक आईपीओ के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, कंपनी का सबसे अधिक जीएमपी 130 रुपये 19 नवंबर को था।

किसके लिए कितना हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। आईपीओ के लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

मौजूदा समय में कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जिसकी कुल क्षमता 50,000 मैट्रिक टन है। कंपनी 200 से अधिक फार्मा, फूड आदि प्रोडक्ट्स बनाती है।