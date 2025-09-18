अचानक कारोबार बंद होने से निवेशकों में हाहाकार, शेयर में तबाही, लगातार लोअर सर्किट

कंपनी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स के साथ एक्टिव हैं और फिलहाल क्लाइंट्स के साथ वैकल्पिक कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन को लेकर चर्चा चल रही है। बता दें कि इस कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी। यह एक ग्लोबल ट्रैवल और लाइफस्टाइल सर्विसेज एग्रीगेटर है।

Dreamfolks Services Ltd Share: ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में लगातार दूसरे दिन 5% की गिरावट दर्ज हुई। आज गुरुवार को कंपनी के शेयर ₹124.51 पर 5% लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहे थे। स्टॉक का 52-सप्ताह का लो ₹123 और 52-सप्ताह का हाई ₹512.85 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹663 करोड़ है। कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रही ड्रीमफॉक्स ने घरेलू हवाईअड्डा लाउंज सेवाएं बंद कर दी हैं। कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद यह ऐलान किया था। इसके बाद बुधवार को शेयर में लोअर सर्किट लगा था।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने 16 सितंबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि उसने डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सेवाओं को अपने क्लाइंट्स के लिए बंद कर दिया है, और यह फैसला आज से प्रभावी हो गया है। कंपनी ने कहा कि इसका असर महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया कि अन्य घरेलू सेवाएं और ग्लोबल लाउंज बिज़नेस पहले की तरह जारी रहेंगे। ड्रीमफोक्स ने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स के साथ एक्टिव हैं और फिलहाल क्लाइंट्स के साथ वैकल्पिक कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन को लेकर चर्चा चल रही है। बता दें कि ड्रीमफोक्स सर्विसेज की स्थापना 2013 में हुई थी। यह एक ग्लोबल ट्रैवल और लाइफस्टाइल सर्विसेज एग्रीगेटर है।