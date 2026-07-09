Success Story: गणित में फेल, 65 रुपये की नौकरी.. सड़क पर बेची आइसक्रीम, आज 20000 करोड़ के हैं मालिक
मुख्य बातें
- न कॉलेज की डिग्री, न बड़ा कारोबार और न ही करोड़ों की कैपिटल..
- सिर्फ 65 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत करने वाले एक युवक ने हार नहीं मानी
- कभी खुद ठेले पर आइसक्रीम बेचने वाले आरजी चंद्रमोगन आज करीब 20,000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर चुका है
Success Story: न कॉलेज की डिग्री, न बड़ा कारोबार और न ही करोड़ों की कैपिटल..। सिर्फ 65 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत करने वाले एक युवक ने हार नहीं मानी। कभी खुद ठेले पर आइसक्रीम बेचने वाला यह शख्स आज करीब 20,000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर चुका है। यह कहानी है तमिलनाडु के कारोबारी आरजी चंद्रमोगन की, जिन्होंने छोटे कदम से शुरुआत कर बड़ी सफलता हासिल की।
मैथ्स फेल ने बना दी 20000 करोड़ की कंपनी
कई लोग मानते हैं कि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम और ऊंची पढ़ाई जरूरी होती है। लेकिन तमिलनाडु के कारोबारी आरजी चंद्रमोगन ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। कभी 65 रुपये महीने की नौकरी करने वाले चंद्रमोगन आज देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनियों में शामिल हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स के फाउंडर हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपये है।
चंद्रमोगन का जन्म तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता ने चेन्नई में एक किराना दुकान शुरू की थी, लेकिन कुछ साल बाद कारोबार पूरी तरह बंद हो गया। परिवार को खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ा। यहीं से चंद्रमोगन ने कारोबार में आने वाली मुश्किलों को करीब से देखा।
पढ़ाई में भी उनका सफर आसान नहीं रहा। प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान वह गणित में फेल हो गए और आगे कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक लकड़ी के गोदाम में ट्रेनी की नौकरी दिला दी, जहां उन्हें सिर्फ 65 रुपये महीने मिलते थे। करीब एक साल नौकरी करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब अपना कारोबार ही करेंगे।
पिता ने बेटे के सपने पर भरोसा जताया और परिवार की पुश्तैनी जमीन 13,000 रुपये में बेच दी। इसी पैसे से 1970 में चेन्नई के रॉयापुरम इलाके में सिर्फ 250 वर्ग फुट की जगह किराये पर लेकर एक आइसक्रीम कारखाना शुरू किया। उन्होंने 'अरुण' नाम से आइसक्रीम बनानी शुरू की और कई बार खुद ठेले पर घूम-घूमकर उसे बेचते थे।
करीब 10 साल तक आइसक्रीम का कारोबार करने के बाद चंद्रमोगन ने महसूस किया कि असली मौका दूध और डेयरी प्रोडक्ट में है। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी और मक्खन जैसे प्रोडक्ट का कारोबार शुरू किया। धीरे-धीरे उन्होंने किसानों और दुकानदारों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया और कारोबार लगातार बढ़ता गया।
आज हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है और इसकी मार्केट कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपये है। फोर्ब्स के अनुसार आरजी चंद्रमोगन की कुल संपत्ति करीब 1.6 अरब डॉलर है। उनकी सफलता की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो 65 रुपये महीने की नौकरी से शुरू हुआ सफर भी हजारों करोड़ रुपये की कंपनी तक पहुंच सकता है।