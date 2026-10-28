मारुति सुजुकी से मिला ₹1,225 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, 10% तक उछल गया इस कंपनी का स्टॉक; जानिए नया टारगेट

मुख्य बातें

Subros Share Price: ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी Subros के शेयरों में बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर इंट्राडे में करीब 10% चढ़कर ₹679.20 तक पहुंच गया। इस तेजी के पीछे मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) से मिला करीब ₹1,225 करोड़ का नया ऑर्डर अहम वजह रहा। इसके अलावा कंपनी ने नोएडा में एक नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं, आगामी तिमाही नतीजों और शेयर के अहम टेक्निकल लेवल पर रहेगी।

Subros को मारुति से मिला ₹1,225 करोड़ का ऑर्डर

Subros लिमिटेड ने बताया कि उसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Ltd) से YM3 और YU0 मॉडल के लिए HVAC असेंबली सप्लाई करने का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की अनुमानित वैल्यू करीब ₹1,225 करोड़ है। यह कारोबार संबंधित वाहन मॉडलों के लगभग 7 साल के पूरे लाइफ साइकिल में फैला रहेगा।

क्या है HVAC?

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) सिस्टम वाहन के केबिन में टेंपरेचर और एयर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कारों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसी तकनीक का अहम हिस्सा है। यह ऑर्डर Subros के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के साथ उसका पुराना कारोबारी रिश्ता और मजबूत होगा। कंपनी के मुताबिक, इस नए बिजनेस से पश्चिमी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और कारोबारी विकास को भी सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, ₹1,225 करोड़ की राशि को 7 साल में फैले संभावित कारोबार के रूप में समझना चाहिए। इसे एक ही वित्त वर्ष की कमाई या तत्काल मिलने वाले रेवेन्यू के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

Subros क्या काम करती है?

Subros भारत में ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग और थर्मल मैनेजमेंट से जुड़े उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी को जापान की DENSO कॉर्पोरेशन से तकनीकी सहयोग मिलता है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल हैं।

एयर कंडीशनिंग सिस्टम और HVAC असेंबली

कंप्रेसर

कंडेंसर

हीट एक्सचेंजर

ऑटोमोबाइल के लिए अन्य थर्मल मैनेजमेंट कंपोनेंट्स

Subros केवल पैसेंजर कारों तक सीमित नहीं है। कंपनी बसों, ट्रकों, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिए भी उत्पाद उपलब्ध कराती है। इस बड़े बिजनेस के कारण कंपनी के लिए नए वाहन मॉडल, इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी इफिसिएंशी से जुड़ी तकनीकों में अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इन अवसरों का वास्तविक वित्तीय फायदा मांग, ऑर्डर के क्रियान्वयन और लागत प्रबंधन पर निर्भर करेगा।

नोएडा में नया इनोवेशन सेंटर, R&D को मिलेगी मजबूती

Subros ने नोएडा के सेक्टर 136 में SATIC (Subros Advanced Technologies and Innovation Centre) स्थापित किया है। यह कंपनी के मौजूदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर के विस्तार के तौर पर काम करेगा। इस सेंटर का उद्देश्य नई तकनीक विकसित करना, इंजीनियरिंग क्षमता बढ़ाना और ऑटोमोबाइल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर रिसर्च को आगे बढ़ाना है।

कंपनी यहां जिन क्षेत्रों पर ध्यान देगी, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए थर्मल मैनेजमेंट, ऊर्जा दक्षता में सुधार, डिजिटलाइजेशन और इंजीनियरिंग इनोवेशन, पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए नई तकनीक व बसों और रेलवे से जुड़ी थर्मल तकनीक शामिल हैं।

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन और बेहतर ऊर्जा दक्षता की मांग बढ़ने के साथ वाहन कंपनियों को अधिक प्रभावी कूलिंग और हीटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में Subros का नया सेंटर भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयारी मजबूत करने की दिशा में कदम है। हालांकि, नए सेंटर से कितनी अतिरिक्त आय या मुनाफा होगा, इसका कोई निश्चित आंकड़ा कंपनी की ओर से यहां नहीं दिया गया है।

Subros शेयर प्राइस: ₹679.20 तक पहुंचा भाव

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) से ऑर्डर मिलने की खबर के बाद बुधवार को Subros के शेयर में तेजी आई। BSE पर शेयर ₹642.10 पर खुला और बिजनेस डे के दौरान ₹679.20 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक (02:15pm) कंपनी का शेयर 3.04% गिरकर 600 रुपये पर पहुंच गया था।

₹700 और ₹750 के स्तर पर रहेगी नजर

लाइव मिंट से बातचीत में SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा ने बताया कि Subros के शेयर में ₹568-₹570 के आसपास सपोर्ट देखा जा रहा है। हालांकि, मौजूदा तेजी को फिलहाल रिकवरी या पुलबैक के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनके बताए टेक्निकल लेवल की बात करें तो पहला अहम रेजिस्टेंस लेवल 700 रखना चाहिए। वहीं, 750 रुपये अगला रेजिस्टेंस स्तर रखना चाहिए। इसके अलावा 568 से 570 का लेवल अहम सपोर्ट जोन हो सकता है। इसके अलावा अगर और नीचे टूटता है, तो अगला संभावित सपोर्ट 515 रुपये से 570 रुपये हो सकता है।

3 नवंबर को आएंगे तिमाही नतीजे

Subros के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 3 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है। इस बैठक में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों पर विचार कर उन्हें मंजूरी दी जाएगी। निवेशकों के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नतीजों से कंपनी की बिक्री, मुनाफे, मार्जिन और कारोबारी प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के नए ऑर्डर के अलावा, कंपनी के वास्तविक वित्तीय आंकड़े भी शेयर की आगे की दिशा समझने में मदद कर सकते हैं।

निवेशकों के लिए क्या है आगे का संकेत?

Subros के लिए मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का नया ऑर्डर और नोएडा में इनोवेशन सेंटर की स्थापना पॉजिटिव बिजनेस संकेत है। 7 साल के अनुमानित लाइफ साइकिल में फैला ₹1,225 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को लंबे समय तक कारोबार का अवसर दे सकता है। वहीं, R&D में निवेश से नई तकनीकों के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन निवेशकों को कुछ जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑर्डर का अमाउंट तत्काल मिलने वाली कमाई नहीं है, नए सेंटर का वित्तीय लाभ अभी स्पष्ट नहीं है और शेयर में मौजूदा तेजी के टिके रहने की पुष्टि भी बाकी है।

Subros के शेयर में तेजी को मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के नए ऑर्डर ने सहारा दिया है। अब निवेशकों की नजर 3 नवंबर के तिमाही नतीजों और ₹700–₹750 के तकनीकी स्तरों पर रहेगी। निवेश का फैसला करने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, शेयर के वैल्यूएशन और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करना जरूरी है।