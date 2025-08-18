आज से खुल रहा है यह सस्ता IPO, ग्रे मार्केट अभी दिखा रहा है 27% का फायदा

IPO News: आज 18 अगस्त को स्टूडियो एलएसडी आईपीओ (Studio LSD IPO) ओपन हो रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.13 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल पर आधारित है।

IPO News: आज 18 अगस्त को स्टूडियो एलएसडी आईपीओ (Studio LSD IPO) ओपन हो रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.13 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.10 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 28 लाख शेयर बेचेंगे। बता दें, ग्रे मार्केट में स्टूडियो एलएसडी आईपीओ का प्रदर्शन शानदार है।

क्या है प्राइस बैंड? स्टूडियो एलएसडी आईपीओ का प्राइस बैंड 48 रुपये से 51 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 4000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को 1.92 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ 18 अगस्त यानी आज से 20 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। कंपनी की तरफ से शेयरों का अलॉटमेंट 21 अगस्त और एनएसई एसएमई में लिस्टिंग 25 अगस्त को प्रस्तावित है।

ग्रे मार्केट से बढ़ा निवेशकों को आत्मविश्वास इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 14 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि अबतक का इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी है। ग्रे मार्केट की मौजूदा स्थिति स्टू़डियो एलएसडी आईपीओ की 27 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जीएमपी में कोई बदलाव होता है या नहीं।

Corpwis Advisors Pvt.Ltd इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, Purva Sharegistry (India) Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

इस कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी। कंपनी टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाती है।