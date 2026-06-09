बंगाल में सरकार बदलते ही 17% चढ़ा हेलमेट बनाने वाला स्टॉक, क्या है कनेक्शन?
मुख्य बातें
- Studds Accessories Ltd Share price: आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों तूफानी तेजी देखने को मिली है
- कंपनी का शेयर 17% चढ़ा है
Studds Accessories Ltd Share price: शेयर बाजार में जारी सुस्ती के बीच आज मंगलवार को Studds Accessories Ltd के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल है।
कंपनी के शेयरों में 17% से अधिक की तेजी
बीएसई में आज कंपनी के शेयर बढ़त के साथ 444 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 514.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। दोपहर 3 बजे के करीब कंपनी के शेयर 15 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था।
तेजी से बंगाल का कनेक्शन (Studds Accessories Ltd in news)
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हेलमेट की डिमांड में तेज इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मई के महीने में पश्चिम बंगाल मे कंपनी के हेलमेट का 70 प्रतिशत इजाफा हुआ है। वहां की राज्य सरकार ने हेलमेट के नियमों सख्ती लाई है। जिसकी वजह से खरीद में बढ़ोतरी हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के हेलमेट की मांग दोगुनी हो गई है। ईटी के अनुसार मई के महीने में 40 से 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की हेलमेट की बिक्री राज्य में हुई है। मुर्शिदाबाद, मेदनीपुर, मालदा, कृष्णानगर, आसनसोल, सिलीगुरी, जलपाईगुड़ी में हेलमेट की डिमांड बढ़ गई है।
शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? (Studds Accessories Ltd Share performance)
पिछले एक हफ्ते में Studds Accessories Ltd के शेयरों की कीमतों में 12.38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने में यह स्टॉक 8.40 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 4.93 प्रतिशत गिरा है। 6 महीने में कंपनी के शेयरों का 2.37 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 12.63 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 599.80 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 422.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2070 करोड़ रुपये का है।
बीएसई के डाटा के अनुसार नवंबर 2025 में कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 38.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।