खुल रहा एक और IPO, अभी से 15% पहुंच गया GMP, 30 अक्टूबर से दांव लगाने का मौका

संक्षेप: Studds Accessories IPO: स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 30 अक्टूबर 2025 को खुल रहा है, यह 3 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 15% से प्रीमियम पर पहुंच गए हैं।

Mon, 27 Oct 2025 12:16 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Studds Accessories IPO: एक और कंपनी स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ 30 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 3 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगा। स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 15 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी हेलमेट्स, मोटरसाइकिल एक्सेसरीज और राइडिंग गियर की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

IPO में 585 रुपये है कंपनी के शेयर का दाम
स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ (Studds Accessories IPO) में शेयर का दाम 585 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 85 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर 670 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 455.49 करोड़ रुपये का है। स्टड्स एक्सेसरीज के शेयर शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकेंगे आम निवेशक
स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ (Studds Accessories IPO) में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 25 शेयर हैं। वहीं, 13 लॉट में 325 शेयर होंगे। आईपीओ की एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,625 रुपये का निवेश करना होगा। स्टड्स एक्सेसरीज के प्रमोटर मधु भूषण खुराना, सिद्धार्थ भूषण खुराना और शिल्पा अरोड़ा हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 78.78 पर्सेंट है, जो कि 61.76 पर्सेंट रह जाएगी।

क्या करती है कंपनी
स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड, हेलमेट्स और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बनाती है। कंपनी अपने हेलमेट्स स्टड्स और SMK ब्रांड्स के तहत बेचती है। कंपनी दूसरी एक्सेसरीज को स्टड्स ब्रांड के तहत बेचती है। कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में हेलमेट्स, टू-व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट्स, राइडिंग जैकेट्स और आईवियर शामिल हैं। स्टड्स एक्सेसरीज अपने प्रॉडक्ट्स को भारत के अलावा 70 देशों में एक्सपोर्ट करती है।

