Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Studds Accessories IPO mute listing GMP falls here check latest updates
पहले दिन ही जमीन पर आया IPO, निवेशकों को हुआ नुकसान, GMP से मिला ‘धोखा’

पहले दिन ही जमीन पर आया IPO, निवेशकों को हुआ नुकसान, GMP से मिला ‘धोखा’

संक्षेप: Studds Accessories के आईपीओ की लिस्टिंग खराब हुई है। निवेशकों को पहले दिन ही झटका लगा है। बीएसई में कंपनी का आईपीओ 3 प्रतिशत के डिस्काउंट के बाद 570 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 565 रुपये पर हुई है।

Fri, 7 Nov 2025 10:42 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Studds Accessories के आईपीओ की लिस्टिंग खराब हुई है। निवेशकों को पहले दिन ही झटका लगा है। बीएसई में कंपनी का आईपीओ 3 प्रतिशत के डिस्काउंट के बाद 570 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 565 रुपये पर हुई है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 585 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ का लॉट साइज 25 शेयरों का बनाया गया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14625 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुस्त लिस्टिंग के बाद Studds Accessories के शेयरों में रिकवरी देखने को जरूर मिली है। लेकिन अब भी कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाए हैं।

ये भी पढ़ें:12 नवंबर को खुल रहा एक और IPO, GMP अभी से दिखा रहा 96 का फायदा, प्राइस बैंड सेट

3 दिन में 73 गुना सब्सक्रिप्शन

इस आईपीओ को तीन दिन में 73 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 22.08 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में 159.99 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 76.99 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 29 अक्टूबर 2025 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 136.65 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ग्रे मार्केट से भी मिला ‘धोखा’

Studds Accessories का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 45 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से 7.69 प्रतिशत लिस्टिंग गेन आज भी दिखा रहा था। लेकिन लिस्टिंग के दौरान पूरा खेल ही पलट गया। डिस्काउंट पर लिस्टिंग से निवेशकों को झटका लगा है।

ये भी पढ़ें:Groww IPO पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन, डरा रहा GMP

क्या करती है कंपनी

1975 में शुरू हुई यह कंपनी हेलमेट बनाती है। कंपनी हरियाणा के फरीदाबाद से ऑपरेट होती है। टू व्हीलर्स के लिए हेलमेट के अलावा कंपनी मोटरसाइकिल के लिए एक्सेसरिज भी बनाने का काम करती है।

जून 2025 के दौरान कंपनी का कुल प्रॉफिट 20.25 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, पहली तिमाबी में इनकम 152.01 करोड़ रुपये का था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।