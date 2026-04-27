Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस मल्टीबैगर स्टॉक में जोरदार उछाल, ₹150 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही शेयर 10% चढ़ा

Apr 27, 2026 01:52 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को मिला नया एक्सपोर्ट ऑर्डर, मजबूत ऑर्डर बुक और कैपेसिटी विस्तार की योजना इसे लंबी अवधि में मजबूत बनाते हैं। जानिए स्टॉक का टार्गेट, प्रदर्शन और आगे की संभावनाएं।

इस मल्टीबैगर स्टॉक में जोरदार उछाल, ₹150 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही शेयर 10% चढ़ा

ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर में सोमवार, 27 अप्रैल को जोरदार तेजी देखने को मिली और स्टॉक 10% से ज्यादा उछल गया। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी को मिला नया एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जिससे निवेशक इस शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े। कंपनी को करीब ₹150 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें पांच ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई और उससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग कार्य शामिल हैं। यह ऑर्डर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से मिला है और इसे 2027 के मध्य तक पूरा किया जाएगा। कंपनी के शेयर आज 358 रुपये के डे हाई को टच किए।

ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही पकड़

यह डील कंपनी के लिए सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पकड़ का संकेत है। कंपनी ने साफ किया है कि यह सौदा उसके नियमित कारोबार का हिस्सा है और इसमें प्रमोटर ग्रुप या संबंधित पक्षों का कोई हित नहीं है। इस ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी मजबूत हुई है, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ की उम्मीद बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:8वां वेतन आयोग: सैलरी मिलेगी बेशुमार, कर्मचारी खरीदेंगे घर और कार
ये भी पढ़ें:सोना-चांदी के रेट में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव

नतीजों में हल्की कमजोरी, लेकिन ग्रोथ बरकरार

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 3% घटकर ₹91.39 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹94.19 करोड़ था। हालांकि, कुल आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली और यह ₹805.04 करोड़ तक पहुंच गई। खर्च भी बढ़कर ₹685.57 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से मुनाफे पर दबाव आया। इसके बावजूद कंपनी का ऑपरेशन मजबूत बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:नए सीईओ के ऐलान से एक झटके में ही शेयर 20% उछला, शुक्रवार तक कर रहा था कंगाल

कंपनी का 600 करोड़ का बड़ा निवेश प्लान

कंपनी ने अगले 15 महीनों में करीब ₹600 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी घोषित किया है। इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना और बढ़ती मांग को पूरा करना है। फिलहाल कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹5,005 करोड़ की है, जबकि FY26 में ₹2,374 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, जो मजबूत बिजनेस पाइपलाइन का संकेत देते हैं।

शॉर्ट टर्म में जोरदार तेजी

Transformers and Rectifiers का शेयर हाल के समय में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में करीब 9.5% और दो हफ्तों में 20% से ज्यादा की तेजी आई है। एक महीने में यह स्टॉक 29% चढ़ चुका है, जबकि तीन महीनों में 50% का रिटर्न दिया है। हालांकि, 6 महीने और 1 साल के नजरिए से इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 3 साल में यह स्टॉक 900% से ज्यादा रिटर्न देकर मल्टीबैगर साबित हुआ है।

टेक्निकल संकेत क्या कहते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्टॉक ने 109 दिनों के कप-एंड-हैंडल पैटर्न से 338 के स्तर पर ब्रेकआउट दिया है, जो आगे की तेजी का संकेत है। फिलहाल 385 के लेवल का निकटतम रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जबकि इसके ऊपर जाने पर 414 तक का टार्गेट खुल सकता है। वहीं, 338 का स्तर अब मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों संकेत फिलहाल पॉजिटिव हैं, लेकिन निवेश से पहले जोखिम और वैल्यूएशन का ध्यान रखना जरूरी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Stocks Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,