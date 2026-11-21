भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों की जोरदार वापसी, नवंबर में अब तक ₹1.15 लाख करोड़ की खरीदारी
मुख्य बातें
- FPI: 20 नवंबर तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 1,14,959 करोड़ रुपये लगाए हैं
- यह इस साल का सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट है
- खास बात यह है कि अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने 34,843 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की जोरदार वापसी हुई है। साल के अधिकांश महीनों में भारतीय बाजार से पैसा निकालने वाले विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक, 20 नवंबर तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 1,14,959 करोड़ रुपये लगाए हैं। यह इस साल का सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट है। खास बात यह है कि अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने 34,843 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी।
विदेशी निवेशकों के बदले रुख की वजह
विदेशी निवेशकों के बदले रुख की सबसे बड़ी वहज तो एआई शेयरों से दूरी है। वहीं, भारतीय कंपनियों के बेहतर नतीजे, शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने उन्हें दलाल स्ट्रीट की ओर रुख करने को मजबूर कर दिया।
किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे विदेशी निवेशक
- फाइनेंशियल सर्विसेज: ₹ 43,100 करोड़
- अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट: ₹ 8,100 करोड़
- टेलीकॉम: ₹7,600 करोड़
- ऑटोमोबाइल: ₹ 7,600 करोड़
- आईटी और हार्डवेयर: ₹ 5,100 करोड़
- एफएमसीजी: ₹ 3,000 करोड़
- अन्य सेवाएं: ₹2,600 करोड़
अमेरिकी चुनाव और वैश्विक बाजार का भी असर
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में जीत मिली। इससे अमेरिकी राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर स्पष्टता बढ़ी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे बाजारों में एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हुई।
क्या आगे भी जारी रहेगी विदेशी निवेशकों की खरीदारी
कंपनियों की कमाई, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, रुपये की स्थिति और वैश्विक एआई निवेश विदेशी निवेशकों के नजरिए को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि आगे भी इनकी खरीदारी ऐसे ही जारी रहेगी।
आंकड़े अभी भी भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय
जनवरी से अक्टूबर के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये निकाले जबकि, मार्च में सबसे ज्यादा करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली की। नवंबर में 1.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने के बाद भी विदेशी निवेशक पूरे साल के आधार पर शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं।
आम निवेशकों के लिए क्या मतलब
विदेशी निवेशकों की वापसी से बैंकिंग, ऑटो और बड़ी कंपनियों के शेयरों को सहारा मिल सकता है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी को भी समर्थन मिल सकता है। लेकिन छोटे निवेशकों को केवल विदेशी निवेश के आंकड़े देखकर शेयर नहीं खरीदने चाहिए। कंपनियों की कमाई, शेयरों का मूल्यांकन और बाजार की मौजूदा स्थिति को देखकर ही निवेश का फैसला करना बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें