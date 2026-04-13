23वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी महीने, शेयरों में आज 2% की उछाल
Stovec Industries Ltd ने एक बार फिर से निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी हर एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दे रही है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी महीने है।
Dividend Stock: Stovec Industries ने एक बार फिर से निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी शेयर बाजार 23वीं बार एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रहा है। इस बार Stovec Industries Ltd ने एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। जोकि इसी महीने है। यानी अगले कुछ दिन में यह स्टॉक एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगा।
कब है रिकॉर्ड डेट? (Stovec Industries Dividend Record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार Stovec Industries Ltd के शेयर 30 अप्रैल 2026 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को देगी। यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1200 प्रतिशत का फायदा होगा।
2024 में 132 रुपये दिया था डिविडेंड (Stovec Industries Dividend History)
कंपनी ने 2025 में निवेशकों को डिविडेंड नहीं बांटा था। लेकिन 2024 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। दोनों बार का मिलाकर इस कंपनी ने एक शेयर पर 132 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया था। बता दें, Stovec Industries Ltd के शेयर पहली बार बीएसई में 2001 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मिला था।
कंपनी ने अपने निवेशकों को अभी तक एक बार भी बोनस शेयर नहीं दिया है। ना ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
आज सोमवार को Stovec Industries Ltd के शेयर बीएसई में गिरावट के साथ 1780 रुपये के स्तर पर खुले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1840 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गए। बीते दो हफ्ते में यह स्टॉक 29 प्रतिशत चढ़ चुका है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव हालिया तेजी के बाद भी एक साल में 26 प्रतिशत टूट चुका है।
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तीन साल में इस स्टॉक का रेट 13.24 प्रतिशत नीचे आया है। बता दें, 5 साल में स्टॉक महज 1.14 प्रतिशत का रिटर्न दे पाया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 58 प्रतिशत की तेजी दर्ज कई गई है।
कंपनी के सितंबर तिमाही के शेयरोहोल्डिंग के अनुसार प्रमोटर्स के पास तब 71.06 प्रतिशत हिस्सा तब था। वहीं, पब्लिक के पास तब 28.94 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।