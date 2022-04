Zomato निवेशकों को लगा तगड़ा झटका, अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा शेयर का भाव 

Zomato Share Price: जोमैटो के निवेशकों के लिए बुरी खबर आई। कंपनी के शेयर अबतक के सबसे न्यूयनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। साल 2022 में अबतक Zoamto ने अपने निवेशकों संपत्ति को लगभग आधा कर दिया है।

इस खबर को सुनें