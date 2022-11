इन सरकारी बैंकों में FD करने पर मिलेगा 7% से ज्यादा ब्याज, यहां चेक करें डिटेल्स रेट

हाल के दिनों में देश के कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इस लिहाज से एफडी में निवेश करना अच्छा साबित हो सकता है। FD में आप एक निश्चित अवधि और तय ब्याज दर पर पैसे लगाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), केनरा बैंक (Canara Bank) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) जैसे बैंकों ने अपने एफडी रेट्स में इजाफा किया है। आइए आज हम जानते हैं ऐसे 4 सरकारी बैंकों के बारे में जो अपने ग्राहकों को 7 पर्सेंट से अधिक ब्याज दे रहे हैं।

Bank of Baroda की FD रेट्स

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने ‘Baroda Tiranga Plus Deposit Scheme’ नाम से 399 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च किया है। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत कॉलेबल डिपॉजिट पर बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 6.75 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। जबकि बैंक नॉन–कॉलेबल डिपॉजिट पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

Bank of India दे रहा 7.75 पर्सेंट का ब्याज

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ‘Star Super Triple Seven Fixed Deposit’ लॉन्च किया है। 777 दिन की इस स्पेशल एफडी स्कीम पर बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 7.25 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट का ब्याज देगा।

Union Bank of India की FD पर मिलेगा 7 पर्सेंट का रिटर्न

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रेट्स में इजाफा किया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंक 7 दिन से 10 साल की एफडी पर अब अपने ग्राहकों को 3 पर्सेंट से 7 पर्सेंट का ब्याज देगा। ब्याज दरों में यह इजाफा 599 दिन के मेच्योरिटी पीरियड के लिए किया गया है।

666 दिन की FD पर Canara Bank देगा 7.50 पर्सेंट का ब्याज

केनरा बैंक (Canara Bank) ने अपने ग्राहकों के लिए 666 दिन की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम लॉन्च किया है। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज देगा।