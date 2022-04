उमंग ऐप में बोलकर उठा सकेंगे अटल पेंशन योजना और ईपीएफओ समेत इन सरकारी सेवाओं का लाभ

उमंग ऐप पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, वो बोलकर इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस खास तकनीक से एप्पल के सीरी और अमेजन (AMAZON) के एलेक्सा (Alexa) की तरह इस ऐप को चलाया जा सकेगा।

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो Drigraj Madheshia Wed, 06 Apr 2022 07:24 AM

