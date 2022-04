आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है तो पढ़ लें अब क्या करना पड़ेगा और कितना फाइन लगेगा?

सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है। वे 31 मार्च, 2023 तक आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे..

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 04 Apr 2022 09:59 PM

