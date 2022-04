5 दिन में 25% से ज्यादा चढ़ गए Yes Bank के शेयर, रेटिंग हुई अपडेट

यस बैंक के शेयरों में पिछले 5 दिन में 25 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। रेटिंग एजेंसी केयर ने बैंक की रेटिंग अपग्रेड की है, इसके बाद गुरुवार को बैंक के शेयरों में 10 फीसदी तक का उछाल आया है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Thu, 07 Apr 2022 12:39 PM

इस खबर को सुनें