Yes Bank के शेयरों की हालत फिर से हुई खराब, क्या लौटेंगे निवेशकों के अच्छे दिन? जानें एक्सपर्ट राय 

Yes Bank Share: अच्छे दिन की आहट देकर एक बार फिर Yes Bank की हालत स्टॉक मार्केट में खराब है। 13 दिसंबर 2022 को कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के 24.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन एक बार फिर अब बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर का भाव आज करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 20.15 रुपये के लेवल पर आ गया था। यानी 52 वीक हाई से Yes Bank के शेयर अबतक 20 प्रतिशत तक लुढ़क गए हैं। लेकिन क्या एक बार फिर स्टॉक बाउंस बैंक करने में सफल रहेगा या नहीं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय...

क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स? (Yes Bank Share target Price)

Yes Bank के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार यस बैंक तब से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जब से मैनेजमेंट एसबीआई के कंट्रोल में आया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के द्वारा बैड लोन पर लिए गए फैसले का असर भी यस बैंक की फाइंनेशियल सेहत पर पड़ा है। ऐसे में अगर यस बैंक के शेयर 17.50 रुपये से 19 रुपये के लेवल पर आते हैं तो वह खरीदने के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी। एक्सपर्ट 17 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए शार्ट टर्म का 28 रुपये, मीडियम टर्म का 36 रुपये और लॉन्ग टर्म का 44 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया जा सकता है।

यस बैंक के शेयर 52 वीक हाई से क्यों लुढ़क रहे हैं इस सवाल के जवाब में जीसीएल सिक्योरिटीज के सीईओ रवि सिंघल कहते हैं, “यस बैंक के शेयर 52 वीक हाई से गिरने की पीछे की वजह लॉक इन पीरियड है। एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और एचडीएफसी बैंक इत्यादि का लॉक इन पीरियड मार्च में समाप्त हो रहा है। यही वजह है कि रिटेल निवेशक प्रॉफिट बुकिंग की ओर देख रहे हैं।”

डिस्क्लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।