₹393 से ₹20 पर आ गया यह शेयर, अब सबसे बड़े शेयरहोल्डर की भी घटेगी हिस्सेदारी

ऐप पर पढ़ें

Yes Bank Share: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच मंगलवार के कारोबार में यस बैंक के शेयर (Yes Bank share) 4 फीसदी तक टूट गए। यह शेयर 14 दिसंबर के हाई 24.75 रुपये के मुकाबले 17 फीसदी गिर चुका है। अब खबर है कि यस बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक एसबीआई (Yes Bank) की हिस्सेदारी मार्च 2023 के बाद घटकर 26% से नीचे आ सकती है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा निजी इक्विटी निवेशकों कार्लाइल और एडवेंट को जारी किए गए वारंट के बाद हो सकता है। बता दें कि इस प्राइवेट बैंक में इनका लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश है।

बैंक ने 48,000 करोड़ के फंसे लोन किए ट्रांसफर

आपको बता दें कि हाल ही में कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने 48,000 करोड़ रुपये के फंसे हुए लोन को जेसी फ्लॉवर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया है। बैंक ने शनिवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि स्ट्रेस डेट के साथ 48 हजार करोड़ रुपये के लोन पोर्टफोलियो को जेसी फ्लॉवर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। कंपनी का मानना है कि इससे चालू तिमाही के लिए वित्तीय अनुपात में भी सुधार देखने को मिलेगा।

यह भी पढ़ें- 58% टूटा यह शेयर तो बदल गया ब्रोकरेज का मिजाज, पहले दिया ₹100 का टारगेट अब किया पोर्टफोलियो से बाहर

टीओआई से बात करते हुए, यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा कि 1.1 बिलियन डॉलर का पूंजी निवेश विकास के लिए है, लेकिन यह बैंक में निवेशकों के विश्वास का भी प्रतिबिंब है। “एसबीआई की वर्तमान होल्डिंग 26.1% तक कम हो गई है और वारंट के ट्रांसफर के बाद यह 24% पर आ जाएगी। बता दें कि कार्लाइल एंड एडवेंट का 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश शेयरों और वारंट की खरीद के लिए है। वारंट की कीमत शेयरों के लिए मामूली प्रीमियम है।

यह भी पढ़ें- 390 रुपये तक जाएगा टाटा ग्रुप का यह शेयर, एक्सपर्ट बुलिश, कहा- खरीद लो, मुनाफा होगा

शेयरों के हाल

यस बैंक के शेयर पछले कई कारोबारी दिन से चर्चा में हैं। इधर कई ब्रोकरेज ने इस पर नकारात्मक रेटिंग दी हैं। हालांकि, तकनीकी चार्ट बताते हैं कि स्टॉक आगे जाकर 'गिरावट पर खरीदारी' का अवसर हो सकता है। यह बैंक का शेयर आज लगभग 4% गिरकर 20.60 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। पिछले चार कारोबारी सत्रों में शेयर में 17.76 फीसदी की गिरावट आई है। यह अपने 17 अगस्त 2018 के 393 रुपये से टूटकर वर्तमान प्राइस तक आ गया।