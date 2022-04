Yes Bank स्कैम: सीबीआई का बड़ा एक्शन, रेडियस ग्रुप के MD की हुई गिरफ्तारी

सीबीआई ने रेडियस समूह के बिल्डर और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। रेडियस समूह, डीएचएफएल पर सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने ये एक्शन लिया है।

