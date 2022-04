मुश्किलों से घिरे YES बैंक के लिए अच्छी खबर, कई साल बाद मुनाफा

यस बैंक ने बताया कि वह फिर से लाभ की स्थिति में आ गया है। इसके पहले वित्त वर्ष 2020-21 में उसे 3,462 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। वहीं, वर्ष 2019-20 में उसे 22,715 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ था

