Yes Bank ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज दर; अब लोगों को मिलेगा पहले से ज्यादा रिटर्न

यस बैंक (Yes Bank) ने 2 करोड़ तक के फिक्सड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने कहा है कि अब ग्राहकों को 7 से 14 दिन के एफडी पर 3.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। साथ ही 15 से 45 दिन के लिए किए गए एफडी पर 3.50 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वहीं यस बैंक (yes Bank) अब 46 से 90 दिनों के फिक्सड डिपाजिट मैच्योरिटी पर 4.10 प्रतिशत और 3 से लेकर 6 महीने तक के फिक्स डिपॉजिट पर 4.75 प्रतिशत का ब्याज देगा। बैंक अब अपने ग्राहकों को 1 साल से 18 महीने के लिए किए गए एफडी पर 6.25 प्रतिशत का ब्याज देगा। यस बैंक (Yes Bank) ने अब अपने टर्म डिपॉजिट पर देने वाले ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया है। अब बैंक 3 साल और 3 से 10 साल तक के टर्म डिपॉजिट पर 6.75 प्रतिशत का ब्याज देगा। नई दरें 10 अगस्त से लागू हैं।



सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज

यस बैंक (Yes Bank) अब 7 दिनों से 3 साल तक के एफडी पर सीनियर सिटीजन को रेगुलर रेट से 50 बेसिस प्वाइंट ज्यादा ब्याज देगा। वही बैंक 3 से 10 साल तक के एफडी पर सीनियर सिटीजन को रेगुलर रेट से 75 बेसिस प्वाइंट यानी 0.75 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देगा। यस बैंक (Yes Bank) द्वारा ब्याज में बढ़ोतरी से अब सीनियर सिटीजन को 7 दिन से 10 साल तक के लिए किए गए एफडी पर 3.75 प्रतिशत से लेकर 7.50 प्रतिशत तक का ब्याज मिलेगा।



प्रीमेच्योर एफडी निकालने पर बैंक ने बढ़ाया पेनल्टी चार्ज

यस बैंक (Yes Bank) ने प्रीमेच्योर फिक्स डिपाजिट निकालने पर पेनल्टी चार्ज को बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ पेनल्टी चार्ज 8 अगस्त से लागू है। बैंक ने 181 और 181 दिन से कम की प्रीमेच्योर एफडी निकालने पर 0.25 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत का पेनल्टी चार्ज लगाया है। बैंक ने 182 दिन से ज्यादा के प्रीमेच्योर एफडी निकालने पर 0.50 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत का पेनल्टी चार्ज लगाया है। यस बैंक ने कहा है कि 5 करोड़ से कम के सभी फिक्स डिपॉजिट के लिए प्रीमेच्योर एफडी निकालने पर पेनाल्टी चार्ज लगाया जाएगा।