WPI Inflation: महंगाई का जोरदार झटका! मार्च में 14.55 फीसदी पर पहुंच गई थोक महंगाई दर

WPI Inflation: भारत की थोक मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 14.55 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी में 13.11 प्रतिशत थी। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स के लिए, मुद्रास्फीति बढ़कर 10.71 प्रतिशत हो गई।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 18 Apr 2022 01:41 PM

