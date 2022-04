सुस्त होगी देश की इकोनॉमी की रफ्तार! RBI के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने दिया झटका

बीते दिनों मौद्रिक समीक्षा बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 13 Apr 2022 07:50 PM

इस खबर को सुनें