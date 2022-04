भारत में कौन खरीदता है सबसे ज्यादा सोना? मध्यम आय वर्ग फिजिकल गोल्ड पर लट्टू तो रईसों की पसंद डिजिटल

सर्वे: सोना (Gold) उत्सव का प्रतीक है, और खरीद के कारणों में शादियों और त्योहारों में आभूषणों की खरीद का 65 से 70 प्रतिशत का योगदान होता है, जबकि 30-35 प्रतिशत विवेकाधीन खर्च होता है।

मुंबई, एजेंसी Drigraj Madheshia Tue, 12 Apr 2022 05:53 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.