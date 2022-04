हिंदी न्यूज़ बिजनेस 2000 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न, अब 1 के बदले 2 शेयर दे रही यह कंपनी

व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड के शेयरों ने इस साल करीब 2,000 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी अब अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट 14 अप्रैल 2022 फिक्स की है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Wed, 13 Apr 2022 07:20 PM

