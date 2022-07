Yes Bank, कोटक महिन्द्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में किस पर दांव लगाना रहेगा फायदेमंद? एक्सपर्ट ने कही ये बात 

Yes Bank vs Kotak Mahindra Bank vs ICICI Bank Share: शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में सही स्टाॅक की पहचान करके निवेश करना काफी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि निवेशक कंपनियों की तिमाही प्रदर्शन के आधार पर निवेश कर फैसला कर रहे हैं। शनिवार को यस बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही नतीजे आए थे। इन तीनों कंपनियों की तिमाही नतीजों ने निवेशकों को काफी उत्साहित कर दिया है। आइए जानते हैं आज इन तीनों बैंकिंग स्टाॅक में किस पर दांव लगाना फायदेमंद रहेगा?

यह भी पढ़ें: दो साल में इस स्टॉक ने दिया 2000% से अधिक का रिटर्न, 1 लाख का निवेश बढ़कर 23 लाख रुपये हुआ!

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

शेयर बाजार पर नजर बनाए रखने वाले एक्सपर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह के दौरान निफ्टी बैंक इंडेक्स में 6% के करीब उछाल आया है। एक्सपर्ट को भरोसा है कि यह तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। हालांकि, इन तीनों बैंकिंग स्टाॅक में से आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक पर निवेशक ज्यादा भरोसा दिखा सकते हैं।

1080 रुपये तक जाएगा आईसीआईसीआई बैंक का भाव!

ब्रोकरेज फर्म जेफरिज ने आईसीआईसीआई बैंक के लिए लाॅन्ग टर्म टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1070 रुपये से 1080 रुपये तक कर दिया है। आज के समय में इस बैंकिंग स्टाॅक का भाव 800 रुपये के करीब है। ऐसे में ब्रोकरेज को भरोसा है कि मौजूदा कीमत से 35% तक की उछाल शेयरों में आ सकती है।

कोटक महिन्द्रा के शेयर 2180 रुपये तक जा सकते हैं!

Emkay Global Financial Services के रिसर्च एनालिस्ट आनंद दामा कहते हैं कि हम पोजीशनल इंवेस्टर्स को 2180 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कोटक महिन्द्रा बैंक के शेयरों को खरीदने की सलाह देते हैं।

तीन स्टाॅक में कौन सबसे बेहतर?

यस बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों के प्रदर्शन पर बात करते हुए GCL सिक्योरिटीज के रवि सिंघल कहते हैं, 'सभी तीनों बैंकों के पहली तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। जिसमें ICICI बैंक के आंकड़े उत्साहित करने वाले रहे हैं। उम्मीद है कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर अन्य दो बैंकों की तुलना में लाॅन्ग टर्म में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे।' वहीं, यस बैंक के प्रदर्शन को लेकर रवि सिंघल कहते हैं कि तत्काल सपोर्ट प्राइस 12.50 रुपये है। लेकिन इस स्टाॅक में 19 रुपये के लेवल तक जाने की क्षमता है।'

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)