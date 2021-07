सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग से आपको क्या होगा फायदा और आपके शहर में क्या है इसकी सुविधा? चेक करें लिस्ट

एक पत्र के साथ यह दावा किया जा रहा है कि कोविड के कारण हॉलमार्किंग जून 2022 तक रोका जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह पाया गया है कि यह दावा फर्जी है।बता दें सोने के गहनों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी है।

हॉलमार्किंग की व्यवस्था होने से सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को होता है। इससे ग्राहक सोने की खरीदारी के वक्त होने वाली धोखाधड़ी से बच जाते हैं। बता दें अनिवार्य हॉलमार्किंग के बावजूद ज्वैलर्स उपभोक्ता से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के आभूषणों को वापस खरीदना जारी रख सकते हैं और गोल्ड ज्वैलरी के निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त समय देने के लिए अगस्त के अंत तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।ऐसा डीजी बीआईएस पहले ही कह चुके हैं। वर्तमान में देश में 943 परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र कार्यरत हैं।

हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाने के बाद अब सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वैलरी ही बिकेगी। अगर कोई भी ज्वैलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वैलरी बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी पर एक साल की जेल के अतिरिक्त उस पर गोल्ड ज्वैलरी की वैल्यू की पांच गुना तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।

हॉलमार्क में बीआईएस मार्क और शुद्धता के साथ छह अंकों का कोड शामिल होता है। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं। ज्वैलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 तो 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सोना कितने कैरेट का है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वैलरी के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों का ऐलान किया था, इन नियमों को जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू किया जाना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ज्वेलर्स ने सरकार से मोहलत मांगी और डेडलाइन बढ़ती चली गई।



राज्यवार जिले, जहां हॉलमार्किंग की सुविधा

Delhi (7)

1. North Delhi

2. Central Delhi

3. West Delhi

4. South Delhi

5. North West Delhi

6. New Delhi

7. East Delhi

Madhya Pradesh (8)

1. Bhopal

2. Dewas

3. Gwalior

4. Rewa

5. Indore

6. Jabalpur

7. Ratlam

8. Satna

Rajasthan (18)

1. Ajmer

2. Alwar

3. Bhilwara

4. Bikaner

5. Hanumangarh

6. Jaipur

7. Jhunjhunu

8. Jodhpur

9. Kota

10. Nagaur

11. Pali

12. Sawai Madhopur

13. Sirohi

14. Sikar

15. Sriganganagar

16. Churu

17. Udaipur

18. Banswara



Uttar Pradesh (19)

1. Agra

2. Allahabad

3. Bareilly

4. Budaun

5. Deoria

6. Ghaziabad

7. Gorakhpur

8. Jaunpur District

9. Jhansi

10. Mathura

11. Kanpur Nagar

12. Lucknow

13. Meerut

14. Moradabad

15. Muzaffarnagar

16. GautamBudh Nagar

17. Saharanpur

18. Shahjahanpur

19. Varanasi

Maharashtra (22)

1. 1.AKOLA

2. 2.AMRAVATI

3. DHULE

4. LATUR

5. NANDED

6. RATNAGIRI

7. SINDHUDURG

8. AURANGABAD

9. NAGPUR

10. PALGHAR

11. RAIGAD

12. AHMEDNAGAR

13. SOLAPUR

14. JALGAON

15. NASHIK

16. SATARA

17. SANGLI

18. KOLHAPUR

19. THANE

20. PUNE

21. MUMBAI SUB.

22. MUMBAI CITY

Gujarat (23)

1. Amreli

2. Bhavnagar

3. Botad

4. Devbhoomi Dwarka

5. Gir Somnath

6. Jamnagar

7. Mehsana

8. Morbi

9. Patan

10. Porbandar

11. Valsad

12. Anand

13. Bharuch

14. Kheda

15. Surendranagar

16. Banaskantha

17. Junagadh

18. Kutch

19. Navsari

20. Vadodara

21. Rajkot

22. Surat

23. Ahmedabad



1. Chandigarh (1)

1. Chandigarh

Himachal Pradesh (3)

1. Hamirpur

2. Kangra

3. Mandi

3. UT of Jammu and

Kashmir(2) , UT of

Ladakh(0)

1. Jammu

2. Srinagar

Punjab (12)

1. Amritsar

2. Barnala

3. Bhatinda

4. Fatehgarh Sahib

5. Hoshiarpur

6. Jalandhar

7. Kapurthala

8. Ludhiana

9. Mansa

10. Pathankot

11. Patiala

12. Sangrur

Uttarakhand (2)

1. Dehradun

2. Pithoragarh

Haryana (15)

1. Ambala

2. Bhiwani

3. Faridabad

4. Fatehabad

5. Gurgoan

6. Hissar

7. Jind

8. Kaithal

9. Karnal

10. Mahendragarh

11. Rewari

12. Rohatak

13. Sirsa

14. Sonipat

15. Yamuna Nagar

1. Andhra Pradesh (12)

1. Srikakulam

2. Vizianagaram

3. Visakhapatnam

4. East Godavari

5. West Godavari

6. Krishna

7. Guntur

8. Prakasham

9. Nellore

10. Kadapa

11. Kurnool

12. Anantapur

2. Karnataka (14) 1. Bengaluru Urban

2. Tumkur

3. Hassan

4. Mandya

5. Mysore

6. Dakshina Kannada

7. Shimoga

8. Uduppi

9. Davanagere

10. Uttara Kannada

11. Belgaum

12. Dharwad

13. Bijapur

14. Gulbarga

Kerala (13)

1. Alappuzha

2. Ernakulam

3. Kannur

4. Kasaragod

5. Kollam

6. Kottayam

7. Kozhikode

8. Malappuram

9. Palakkad

10. Pathanamthitta

11. Thiruvananthapuram

12. Thrissur

13. Wayanad

Tamil Nadu (24)

1. Cuddalore

2. Krishnagiri

3. Tiruvannamalai

4. Viluppuram

5. Chennai

6. Vellore

7. Coimbatore

8. Erode

9. Tirupur

10. Salem

11. Namakkal

12. Dharmapuri

13. Kanyakumari

14. Tirunelveli

15. Thoothukudi

16. Sivagangai

17. Madurai

18. Dindigul

19. Pudukkottai

20. Tiruchirappalli

21. Karur

22. Thanjavur

23. Kallakuruchi

24. Tenkasi

Telangana (07)

1. Mancherial

2. Peddapalli

3. Warangal (Rural)

4. Warangal( Urban)

5. Rangareddy

6. Hyderabad

7. Khammam

Andaman and Nicobar (0)

Goa (02)

1. North Goa

2. South Goa

1. Pondichery

9. Lakshadweep (0)

1. Assam (03) 1. Barpeta

2. Cachar

3. Kamrup Metro

2. Tripura (02)

1. North Tripura

2. West Tripura

3. Mizoram (0)

4. Nagaland (0)

5. Manipur (0)

6. Meghalaya (0)

7. Arunachal Pradesh (0)

8. Bihar (13) 1. Bauxar

2. Bhagalpur

3. Bhojpur

4. Dharbhanga

5. Gaya

6. Muzzafarpur

7. Nalanda

8. Patna

9. Rohtas

10. Samastipur

11. Saran

12. Begusarai

13. Nawada

9. Chattisgarh (02) 1. Raipur

2. Durg

10 Jharkhand (04) 1. Bokaro

2. Dhanbad

3. East Singbhum

4. Ranchi

11 Odisha (08) 1. Balasore

2. Bhadrak

3. Cuttack

4. Ganjam

5. Jajpur

6. Khorda

7. Mayurbhanj

8. Sambalpur

12. West Bengal (19

) 1. Purba Medinipur

2. Darjeeling

3. Birbhum

4. North 24 Parganas

5. Kochbehar

6. Paschim Bardhaman

7. Puba Bardhaman

8. Kolkata

9. Purulia

10. South 24 Parganas

11. Bankura

12. Hoogly

13. Uttar Dinajpur

14. Howrah

15. Dakshin Dinajpur

16. Malda

17. Murshidabad

18. Nadia

19. Paschim Medinipur

13 Sikkim (0)