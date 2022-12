Google Search 2022: सवाल पूछने में हिमाचल और ई-श्रमिक कार्ड बनवाने में उत्तर प्रदेश आगे

ऐप पर पढ़ें

साल 2022 जाने को है और 2023 के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गूगल ट्रेंड्स ने इस साल यानी 2022 में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली चीजों की लिस्ट जारी कर दिया है। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग पहले स्थान पर है। इसके बाद CoWIN, फीफा वर्ल्ड कप, एशिया कप और ICC T20 World Cup का नंबर आता है।

What is कैटेगरी में लोगों ने What is Agneepath Scheme को खूब सर्च किया। इसके बाद नाटो को लेकर रूस-यूक्रेन में ठनी तो लोगों की रुचि नाटो को ढूढ़ने में हुई और What is NATO इस साल सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले प्रश्नों में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद नंबर आता है What is NFT और What is PFI का। अमेजन पर फन गेम अक्सर पूछे जाने प्रश्न का उत्तर भी लोगों ने इस फ्रेज के साथ पूछा-What is the square root of 4.

How to..

इस कैटगरी में How to download vaccination certificate पहले, How to download PTRC challan दूसरे, How to drink Pornstar martini तीसरे और ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं (How to make an e-SHRAM card)चौथे नंबर पर रहा। पांचवें नबर पर How to stop motions during pregnancy रहा।

सवाल पूछने में हिमाचल और ई-श्रमिक कार्ड बनवाने में उत्तर प्रदेश आगे

'ई-श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं' पूछने वालों में सबसे ऊपर हिमाचल के लोग हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक सर्च करने वाले राज्य हिमाचल रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत पीछे है। सबसे अधिक ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले श्रमिकों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। यहां 8.29 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे पर बिहार, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर महाराष्ट्र है। हिमाचल प्रदेश से कुल 19 लाख लोगों के पास ई-श्रमिक कार्ड है और इस लिस्ट में काफी पीछे है।

पर्सनालिटी सर्च में नूपुर शर्मा टॉप पर रहीं, इनके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के बारे में लोगों ने खूब सर्च किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तीसरे, ललित मोदी चौथे और सुष्मिता सेन पांचवें स्थान पर रहीं।