नई या पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए क्या आपके पास आया है मेल? चुनने से पहले जानें कौन बेहतर

आयकर विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों से पूछे कि वे नई या पुरानी कर व्यवस्था ( New or Old Tax Regime) में से किसे चुनना चाहेंगे। इसी के बाद वेतन से टीडीएस (TDS) काटे। इसलिए कंपनियों कर्मचारियों को ई-मेल कर पूछ रही हैं।

अगर ईमेल का जबाव नहीं दिया तो

अगर आप ई-मेल का जवाब नहीं देते हैं तो स्वतः ही नई कर व्यवस्था में लागू हो जाएगी। इसी के अनुरूप आपकी कर देनदारी तय होगी।

क्या हमेशा एक ही कर व्यवस्था लागू रहेगी

नहीं। यदि आप शुरू में नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो वित्त वर्ष के अंत में पुरानी कर व्यवस्था में जा सकते हैं। आप हर साल किसी भी कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।

कौन सी कर व्यवस्था सही

यदि आपका सालाना वेतन सात लाख तक है और किसी बचत में निवेश नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था अपना सकते हैं। इसमें सात लाख रुपये और इससे ऊपर अतिरिक्त मामूली कमाई आय पर कोई टैक्स नहीं है। यदि आपने कर में छूट पाने के लिए अलग-अगल बचत योजनाओं में निवेश किया है तो पुरानी कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।