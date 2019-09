वित्त मंत्री की घोषणाओं का कारोबार जगत ने किया स्वागत, Share Market में आया उछाल

कंपनी कर में कटौती और कारोबार तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के की वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण की शुक्रवार को की गयी नयी घोषणाओं का उद्योग जगत, शेयर बाजार और विशेषज्ञों ने जोरदार स्वागत किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि और निवेश में तेजी आएगी।

वित्त मंत्री ने नरमी को दूर करने के लिए पिछले कुछ सप्ताह के अंदर चौथी बार प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इनमें सबसे जोरदार बताए जा रहे ताजा पैकेज की सुबह गोवा में की गयी घोषणा के बाद शेयर बाजार झूम उठे। बीएसई का प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स करीब दो बजे 2046 अंक उछल कर 38,140.23 अंक पर पहुंच गया था।

कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) उदय कोटक ने ट्विटर पर लिखा, ''कंपनी कर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाना एक बड़ा सुधार है। यह साहसिक और प्रगतिशील कदम है। भारतीय कंपनियों को कर की कम दर वाले अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। यह संकेत देता है कि हमारी सरकार आर्थिक वृद्धि और कानूनी रूप से कर नियमों का अनुपालन करने वाली कंपनियों की मदद के लिये प्रतिबद्ध है।

Reducing corporate tax rate to 25% is big bang reform. Allows Indian companies to compete with lower tax jurisdictions like the U.S. It signals that our government is committed to economic growth and supports legitimate tax abiding companies.A bold, progressive step forward.