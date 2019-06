विस्तारा का जबरदस्त ऑफर, 1299 रुपये में कर सकते हैं हवाई सफर

टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने ग्रांड मॉनसून सेल का ऐलान किया है। इस सेल के तहत एयरलाइंस कम से कम 1299 रुपए में हवाई यात्रा के टिकट बेच रही है। ऑफर के तहत कंपनी इकोनॉमी क्लास के लिए 1299 रुपए और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में 1,999 रुपए में टिकट दे रही है।

कंपनी बिजनेस क्लास पर भी ऑफर दे रही है। वह बिजनेस क्लास का टिकट 4,999 रुपये में दे रही है। यह सेल 17 जून से शुरू हो चुकी है और 19 जून यानी आज खत्म हो जाएगी। ऑफर के तहत यात्री 3 जुलाई से 26 सितंबर के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।

