बच गई कुर्सी: एक बार फिर पेटीएम के सीईओ और एमडी बन गए विजय शेखर शर्मा, कैसे बदला शेयरहोल्डर्स का मूड?

Vijay Shekhar Sharma reappointed as MD and CEO of Paytm: पेटीएम ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयरधारकों ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विजय शेखर शर्मा को फिर से नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी विजय शेखर शर्मा पेटीएम के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 99.67 फीसदी शेयरधारकों ने उनके पक्ष में वोट किया।

एजीएम में लिया गया फैसला

वन97 कम्युनिकेशंस ने रविवार को दायर जांचकर्ता रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जांचकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को संपन्न सालाना आमसभा की बैठक में 99.67 फीसदी शेयरधारक शर्मा की फिर से इस पद पर नियुक्ति के पक्ष में थे और सिर्फ 0.33 फीसदी शेयरधारकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। हालांकि निवेशक सलाहकार फर्म आईआईएएस ने इस पद पर शर्मा की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ अनुशंसा की थी।

शर्मा ने किए कई वादे

आईआईएएस ने कहा था कि शर्मा ने कंपनी को लाभदायक बनाने के लिए अतीत में कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। शेयरधारकों ने शर्मा के साथ ही पेटीएम के अध्यक्ष और समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी मधुर देवड़ा के वेतन पैकेज को भी मंजूरी दी। लगभग 94.48 प्रतिशत शेयरधारकों ने शर्मा के पारिश्रमिक के पक्ष में मतदान किया और 5.52 प्रतिशत ने इसका विरोध किया। देवड़ा के पारिश्रमिक को मंजूरी देने के प्रस्ताव के मामले में भी ऐसा ही समर्थन देखने को मिला।