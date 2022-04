Veranda Learning के शेयरों की कल लिस्टिंग, जानिए कितने रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं शेयर?

यह कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ऑफर करती है। इससे यूपीएसई, सीए और बैंकिंग जैसी करियर वाली सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र जुड़ते हैं। कल इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग होने जा रही है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 10 Apr 2022 02:55 PM

इस खबर को सुनें