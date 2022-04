30 रुपये से ज्यादा का डिविडेंड दे रही यह कंपनी, अभी 411 रुपये का है शेयर

वेदांता के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 31.5 रुपये के पहले अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। वेदांता के शेयर गुरुवार को NSE में 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 411.20 रुपये पर बंद हुए।

