उदयपुर के प्रिंस ने खरीदी Thar 700, आनंद महिंद्रा स्वयं पहुंचे चाबी देने

राजस्थान में उदयपुर के प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ (Lakshyaraj Singh Mewar) ने Mahindra की थार 700 (Thar 700) खरीदी तो कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) उन्हें चाबी देने के लिए स्वयं पहुंच गए। चाबी देने की तस्वीरें प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आनंद महिंद्रा दोनों ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। दरअसल, थार 700 एक लिमिटेड एडीशन कार है जो कि इसी साल के शुरुआत में लॉन्च की गई थी।



थार की कुल 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया। महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये हैं। उदयपुर की मेवाड़ फैमिली कारों के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती है।

थार 700 में एलॉय व्हील, ब्लैक फिनिश ग्रिल, फ्रंट बंपर पर सिल्वर फिनिश और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। उदयपुर के प्रिंस के घर पर सैकड़ों कारों, विंटेज कारों और रॉल्स रॉयस जैसी कारों के साथ अब ये भी नजर आएगी।

A pleasure to hand over a Thar 700 edition to @lakshyarajmewar a descendant of Maharana Pratap. The Thar is a ‘weapon on wheels’ Raj, but your greatest weapon is your quiet humility. 👍🏽 विनम्रता वह अस्त्र है, जो बड़े से बड़े पराक्रमी को भी, परास्त कर सकता है (वंदना नामदेव वर्मा) https://t.co/F3Lf5J4Kg4