एलन मस्क नहीं कर पाएंगे ट्विटर पर कब्जा? माइक्रो ब्लागिंग साइट ने उतारा 'पॉइजन पिल' का हथियार

'पॉइजन पिल' किसी कंपनी को जबरन टेकओवर से रोकने का एक उपाय है। यह एक सीमित अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना है जो किसी को कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी खरीदने से रोकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 16 Apr 2022 04:54 PM

